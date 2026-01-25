『デリカミニ』『クロスビー』など4車種が適合、ブリッツの純正互換「レーシング・オイルフィルター」

チューニングパーツメーカー・BLITZ（ブリッツ）が販売中の純正互換オイルフィルター「レーシング・オイルフィルター」が適合車種を追加。

新たに追加されたのは日産『ルークス』（BB1A、BB2A、BB5A、BB6A 2025年9月～）、三菱『eKスペース』（BA1A、BA5A 2025年10月～）、『デリカミニ』（BA1A、BA2A、BA5A、BA6A 2025年10月～）とスズキ『クロスビー』（MND1S 2025年10月～）の4車種用。

「レーシングオイルフィルター」は、エアクリーナー用フィルターでも実績をもつブリッツが手がける高性能オイルフィルターで、JIS規格インパルス耐久試験における規定以上の耐久性能を実現している。

フィルター自体の持つろ過性能を最大限に引き出すように車種別の専用設計がなされているほか、フィルター強度を高くする事であらゆる負荷条件の中で高水準に対応している。

なお、一部モデルには新色のレッドカラーも追加され、従来からのブルーカラーも含めて、好みに合わせたカラー選択が可能となっている。

ルークス/eKスペース/デリカミニ用はブルーとレッドの2カラーが用意され、税込み価格は3630円、クロスビー用はブルーのみで税込み価格3080円となっている。