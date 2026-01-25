ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

『デリカミニ』『クロスビー』など4車種が適合、ブリッツの純正互換「レーシング・オイルフィルター」

ブリッツの純正互換「レーシング・オイルフィルター」
  • ブリッツの純正互換「レーシング・オイルフィルター」

チューニングパーツメーカー・BLITZ（ブリッツ）が販売中の純正互換オイルフィルター「レーシング・オイルフィルター」が適合車種を追加。

新たに追加されたのは日産『ルークス』（BB1A、BB2A、BB5A、BB6A 2025年9月～）、三菱『eKスペース』（BA1A、BA5A 2025年10月～）、『デリカミニ』（BA1A、BA2A、BA5A、BA6A 2025年10月～）とスズキ『クロスビー』（MND1S 2025年10月～）の4車種用。

「レーシングオイルフィルター」は、エアクリーナー用フィルターでも実績をもつブリッツが手がける高性能オイルフィルターで、JIS規格インパルス耐久試験における規定以上の耐久性能を実現している。

フィルター自体の持つろ過性能を最大限に引き出すように車種別の専用設計がなされているほか、フィルター強度を高くする事であらゆる負荷条件の中で高水準に対応している。

なお、一部モデルには新色のレッドカラーも追加され、従来からのブルーカラーも含めて、好みに合わせたカラー選択が可能となっている。

ルークス/eKスペース/デリカミニ用はブルーとレッドの2カラーが用意され、税込み価格は3630円、クロスビー用はブルーのみで税込み価格3080円となっている。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ブリッツ

日産 ルークス

三菱 eKスペース

三菱 デリカミニ

スズキ クロスビー

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES