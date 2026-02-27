ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

日産ルークス、「AUTECH LINE」に自然吸気エンジン搭載車を4月追加…201万8500円から

日産モータースポーツ&カスタマイズは2月26日、軽自動車『ルークス』のカスタムカー「AUTECH LINE」に、自然吸気のBR06エンジンを搭載したグレードを追加設定し、4月2日に発売すると発表した。価格は201万8500円からとなる。

ルークス「AUTECH LINE」は、クール&アグレッシブを商品コンセプトに、さりげない個性やこだわりをクルマに求める顧客に向けてラインアップしているカスタムカーだ。

エクステリアには、自然吸気エンジングレード専用デザインの14インチアルミホイールのほか、専用フォグランプフィニッシャーやシルバー色ドアミラーを装備。「ルークス」で唯一のブラック基調のインテリアを採用している。

シート地には、スタイリッシュな意匠と上質な手触りに加え、防水機能も兼ね備えた専用の合皮素材を採用。お手入れも楽に行え、お子様とのお出掛けやアクティブな使用シーンでも水濡れや汚れを気にせず使用できる。

今回、現在販売中のインタークーラーターボエンジングレードに加え、自然吸気のBR06エンジンを搭載したグレードを追加設定することで、より幅広い価格ラインアップとした。

