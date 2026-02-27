ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

シンガー、700馬力超の新エンジン積むポルシェ911が完成…DLSターボサービス初のレストア車両を納車

ポルシェ911「ソーサラー（Sorcerer）」
  • ポルシェ911「ソーサラー（Sorcerer）」
  • ポルシェ911「ソーサラー（Sorcerer）」
  • ポルシェ911「ソーサラー（Sorcerer）」
  • ポルシェ911「ソーサラー（Sorcerer）」
  • ポルシェ911「ソーサラー（Sorcerer）」
  • ポルシェ911「ソーサラー（Sorcerer）」

カリフォルニアを拠点にクラシックポルシェ『911』のレストアとカスタマイズを手がけるシンガーは、DLSターボサービスによる初のレストア車両をオーナーに納車した。オーナーはこの車両を「ソーサラー（Sorcerer）」と名付けた。

【画像】ポルシェ911「ソーサラー（Sorcerer）」

シンガーのレストアプロセスは、オーナーがポルシェ911タイプ964を送り、パーソナライズされたレストアを依頼することから始まる。30年以上前にポルシェが製造したこれらのスポーツカーは、多くのドライバーの手で数千マイルを走行してきた車両だ。

レストアの第一段階では、オーナーの車両を慎重に分解する。インテリア、エクステリアのボディワーク、すべての機械部品を取り外し、スチール製モノコックシャシーを露出させる。シャシーは入念に評価、清掃、準備され、次の段階に最適な状態にする。この段階で、オリジナルのタイプ964モノコックの剛性を高めるためのシャシー強化が施される。

ポルシェ911「ソーサラー（Sorcerer）」ポルシェ911「ソーサラー（Sorcerer）」

エンジンは、シンガーの911に関する長年の経験とDLSプログラムから得られた知見を活用している。この専門知識により、シンガーはタイプ964の象徴的な水平対向6気筒のパフォーマンスの可能性を探求し続けることができる。

その結果、シンガーによってレストアされたポルシェ911として初めて、水冷シリンダーヘッドと空冷シリンダーを組み合わせ、電動ファンを搭載したエンジンが誕生した。

2基の可変ジオメトリーターボチャージャーと組み合わせることで、この3.8L水平対向6気筒エンジンは700馬力超と750Nmのトルクを発揮する。

エンジンは9000rpm超まで回転し、ドライバーがその回転域を探求できるよう、最適化された6速マニュアルトランスミッションが後輪に動力を伝える。露出したシフト機構を持つレイズドギアシフターは、エンジニアリングの芸術性を強調している。インコネルとチタンのハイブリッド排気システムはサイドエグジット仕様で、水平対向6気筒の独特なサウンドに貢献している。

ポルシェ911「ソーサラー（Sorcerer）」ポルシェ911「ソーサラー（Sorcerer）」

シンガーのカーボンファイバーに関するノウハウにより、象徴的なDNAと最先端のエンジニアリングおよび材料科学の慎重なバランスが可能になっている。カーボンファイバー製ボディワークの形状は、空力性能と冷却性能を最適化するため、数値流体力学解析の影響を受けている。カーボンファイバーの使用は重量を削減し、剛性を高め、シンガーの顧客が期待する方法でダイナミックなレスポンスをさらに研ぎ澄ます。

シンガーのレストアサービスでは、オーナーが公道仕様またはサーキット仕様のフロントフェイシアとリアボディワークを指定できる。ソーサラーのオーナーは、ディープフロントスポイラーと大型のレイズドリアウイングを備えた、ドラマチックなサーキット仕様を選択した。ソーサラーはファンタジアブルーで仕上げられ、車両後方に向かって暗くなるグラデーション効果が施されている。下部エクステリアトリムはサテンカーボンファイバー、上部トリムはブラックアルマイト仕上げとなっている。

ポルシェ911「ソーサラー（Sorcerer）」ポルシェ911「ソーサラー（Sorcerer）」

シンガーのサービスでは、オーナーが個人的な好みに応じて、特注の塗装、レザー、素材の仕上げを通じて車両のインテリアをパーソナライズできる。ソーサラーのオーナーは、ペブルグレーレザーとパールグレーアルカンターラのシートセンター、コントラストのシャンパンパイピングを指定した。インテリアのブライトトリムはシャンパン仕様で、下部インテリア環境にはサテンカーボンファイバーが選択されている。ドライバーの後ろには、リアクロスブレースが指定されている。

ドライバーの前には、おなじみの911インストルメントレイアウトが再解釈されている。ソーサラーのオーナーは、シャンパンベゼルを備えた手作りのフローティングゲージを指定し、高級時計製造の基準をキャビンに持ち込んでいる。シンガーのレザーワークとテキスタイルの熟練により、オーナーは車両のキャラクターを正確に調整できる。テクノロジーは控えめに組み込まれ、目立たないナビゲーションと電話接続を可能にしている。

エンジンのダイナミックパフォーマンスは、サスペンション、ブレーキ、ホイール、タイヤへの洗練されたアプローチによって強化されている。車両前部にはダブルウィッシュボーンサスペンションが使用され、後部には軽量トレーリングアームが採用されている。ブレーキは公道とサーキット両方での使用を想定したCCM-Rカーボンセラミックディスクとモノブロックキャリパーを採用している。ミシュランパイロットスポーツカップ2タイヤは、シャンパン仕上げが指定された軽量19インチ(フロント)および20インチ(リア)の鍛造マグネシウム製センターロックホイールに装着されている。ノーズリフトシステムも装備されている。

ドライバーは5つのドライブモード(ロード、スポーツ、トラック、オフ、ウェザー)から選択でき、路面状況と自身の能力に応じてトラクションコントロールと電子スタビリティコントロールの介入レベルを調整できる。

シンガーによってレストアされたすべてのポルシェ911と同様に、ソーサラーはオーナーの個別要件に応じてパーソナライズされている。

《森脇稔》

