空冷ポルシェ964のシャシー剛性を大幅強化、米シンガーがレッドブル・アドバンスド・テクノロジーズと提携

空冷ポルシェ『911』のレストアとカスタムを手がける米国のシンガーは、レッドブル・アドバンスド・テクノロジーとの提携を発表した。

シンガーがレッドブル・アドバンスド・テクノロジーズと提携。空冷ポルシェ964のシャシー剛性を大幅強化

レッドブル・テクノロジー・グループの高性能エンジニアリング部門であるレッドブル・アドバンスド・テクノロジーズは、空冷ポルシェ911の高度に個性化されたレストアで有名なシンガーと協力し、シンガーのクラシック・タービョ・サービスを通じて生まれ変わったタイプ964カブリオレとタルガのねじれ剛性を高める技術を開発した。

2009年にカリフォルニアで設立されたシンガーは、「絶え間ない卓越性の追求」という哲学を体現している。シンガーの仕事は、964世代のポルシェ911カブリオレまたはタルガを所有するオーナーが、シンガーのクラシック・タービョ・サービスを通じて、パーソナライズされたレストアの依頼を受け、車を送るところから始まる。30年以上前にポルシェによって製造されて以来、これらのスポーツカーは走り続けている。

レストアの最初のステップでは、オーナーの車を慎重に分解する。内装はもちろん、外装のボディーワークやすべての機械部品が取り外され、スチール製のモノコック(シャシー)が姿を現す。シャーシは、次のレストアの段階に最適な状態になるよう、丹念に査定され、洗浄され、準備される。

シンガーはクライアントに代わり、レッドブル・アドバンスド・テクノロジーズにシミュレーションと構造解析における世界トップクラスの能力を発揮するよう依頼した。ポルシェ964のシャシーは、スキャンデータと手作業による計測を用いてデジタルモデリングされた。その後、有限要素解析(FEA)ソフトウェアを使用して、さまざまなバリエーション(ルーフ付きとルーフなし)のねじり剛性を計算した。その後、FEAモデルは、予測された剛性値が物理テストで記録された値と一致するまで改良された。

レッドブル・アドバンスド・テクノロジーズは、このモデルを用いて、オープンルーフ構造のどの部分が、加えられたねじれに対して最も強く働いているかを、主にひずみエネルギーから評価することができた。この洞察に基づいて、オリジナルの964型シャシーを保存し、パッケージング要件に対応する必要性を尊重しつつ、これらのパーツを補強するための13のカーボンファイバー構造体が設計された。補強構造は、相関するFEAモデルに組み込まれ、必要なねじり剛性レベルが得られるように調整された。補強構造を組み込んだプロトタイプ車両は、解析作業の最終検証としてテストされた。

レッドブル・アドバンスド・テクノロジーズが開発した13のカーボンファイバー補強構造は、修復の過程で964のモノコックに接着される。全体として、ねじれ剛性は175%向上している。このシャーシ剛性の向上は、ハンドリング、ブレーキング、そして全体的な洗練性に恩恵をもたらし、オープンルーフ車のドライビング・エクスペリエンスはクーペのそれに匹敵するものとなった。

シンガーのクラシック・タービョ・サービスでは、1974年に発売された初代911ターボからインスピレーションを得て、オーナーが愛車をレストアすることができる。オーナーは、クーペ、カブリオレ、またはタルガ・ボディ・スタイルのレストアを選択できる。