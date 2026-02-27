ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ホンダアクセス、愛犬用「ペットキーカバー(肉球)」に新色2種追加…20周年記念で数量限定発売へ

しろくろ
  • しろくろ
  • ちゃくろ

ホンダアクセスは2月26日、愛犬家向けの純正アクセサリー「Honda Dog」シリーズ「ペットキーカバー(肉球)」に新色を追加し、3月下旬に全国のHonda Carsにて発売すると発表した。

【画像全2枚】

「Honda Dog」シリーズは、愛犬と一緒にクルマでおでかけするのに便利なペット用純正アクセサリーだ。犬の抜け毛や汚れなど愛犬とのカーライフでの悩みを軽減するアクセサリーを2005年に発売。以来、ペットオーナーの意見を反映しながら商品改良やラインアップの追加を行ってきた。販売開始から20年を迎えることを記念して、好評を得ているペットキーカバー(肉球)に新色を追加し、数量限定で発売する。

ペットキーカバー(肉球)は、Honda車のスマートキー用樹脂製キーカバーだ。カバー裏面中央にあしらった肉球のデザインはシリコン製。「しろ」「くろ」「しば」の3種類のカラーをラインアップしているが、今回「しろくろ」「ちゃくろ」の2カラーを新たに追加する(20周年記念数量限定販売)。

ミニチュアダックスフンドやチワワなどに見られるブラックタンの毛色の犬や、ボーダーコリーやボストンテリアなどブラック&ホワイトの毛色の犬の飼い主におすすめできるカラーだ。

本体は樹脂製、肉球部はシリコン製で、メーカー希望小売価格は5500円(消費税10%抜き5000円)。販売数量は1000個(各色500個)。適用車種はN-BOX、N-ONE、N-ONE e:、N-VAN e:、N-WGN、ZR-V、ヴェゼル、CR-V、アコード、シビック、シビック TYPE R、プレリュード、ステップワゴン、フリード、オデッセイ(2026年2月26日現在)。なお、スマートキーの形状は販売時期によって異なり、上記車種のうちでも過去に販売されたモデルでは装着できないスマートキーもある。

「Honda Dog」は2005年に愛犬家のための情報サイトをHondaウェブサイトに開設して以来、さまざまな愛犬家向けの情報発信や、愛犬をクルマに乗せるためのアクセサリーなどを開発・販売している。いずれも愛犬家のHonda従業員がユーザー目線で立ち上げ、愛犬家のカーライフをサポートするさまざまな取り組みを行ってきた。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ホンダアクセス

アフターマーケット

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES