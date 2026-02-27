ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ホンダアクセス、新型『CR-V』純正アクセサリー発売…2つのスタイリング提案

CR-V e:HEV RS BLACK EDITION 純正アクセサリー装着車「Tough Premium（タフプレミアム）」
ホンダアクセスは、ホンダ『CR-V』新型用の純正アクセサリーを2月27日に全国のホンダカーズで発売する。

新型CR-V用の純正アクセサリーは、「堂々・威厳」をデザインコンセプトに、2つのスタイリングコーディネートを提案する。CR-V e:HEV RS / e:HEV RS BLACK EDITIONをさらなる風格とタフな存在感を与える「Tough Premium(タフプレミアム)」と、よりスポーティーで洗練された印象へと引き立てる「Urban Premium(アーバンプレミアム)」の2種類だ。

e:HEV RS BLACK EDITIONにおすすめの「タフプレミアム」のコーディネートは、山の頂きをイメージした存在感のある台形スタンスの造形が特徴的な「フロントロアースカート」、立体感のある造形でギア感を演出する「サイドロアーガーニッシュ」、伸びやかなラインでボディーを流麗に見せる「テールゲートスポイラー」、さらには定番アイテムともいえる「ブラックエンブレム」を組み合わせることで完成するコーディネートだ。また、ルナシルバー・メタリックの陰影によって「フロントロアースカート」と「サイドロアーガーニッシュ」に重厚感をもたらす。

e:HEV RSにおすすめする「アーバンプレミアム」は、「タフプレミアム」と同アイテムでのコーディネートながら、ブラックを基調とすることでCR-Vのスポーティーさをさらに際立たせるスタイリングコーディネートだ。「フロントロアースカート」は、ブラックとボディーカラーの塗り分けとし、ブラックの「サイドロアーガーニッシュ」と組み合わせることでダイナミックさとスポーティーさを演出する。

インテリアには、上質さを演出するイルミネーションアイテムをラインアップする。乗り込むたびに「CR-V」のロゴが路面に浮かび上がり、所有する喜びを感じられる「パターンプロジェクター」をはじめ、ドア開閉に連動してステンレスプレート内の「CR-V」ロゴが点灯する「サイドステップガーニッシュ」を設定した。また、荷室開口部に装着する「リアパネルライニングカバーイルミネーション」は、テールゲートの開閉に連動してLEDイルミネーションが点灯する。ステンレス製なので荷物の出し入れによって起こり得るリアパネルライニングへの傷付防止にも貢献する。荷室への傷付を防止し、縁が高く濡れ物などの積載時も安心の「ラゲッジトレー」と組み合わせることで、さまざまな荷物の積込時も安心だ。

CR-Vをさらに便利・快適に使える「リモコンエンジンスターター」も用意する。外気温に応じてエアコンを自動で作動させることで、冬季や夏季においても乗車前から車内を快適な室温に保つことができる。離れた場所からエンジンを始動した場合でも、アンサーバック機能により作動状況を確認でき安心して使用できる。従来モデルよりも小型化したことでスマートに持ち運べて大きいボタンでわかりやすく使い勝手のよいシンプルなデザインになっている。

主な純正アクセサリーの価格は、フロントロアースカートが5万7000円から6万2700円、サイドロアーガーニッシュが5万3900円、テールゲートスポイラーが5万8300円、パターンプロジェクターが3万3000円、サイドステップガーニッシュが3万7400円、リアパネルライニングカバーイルミネーションが3万4100円、ラゲッジトレーが2万2000円、リモコンエンジンスターターが3万8500円(いずれも消費税10%抜き価格)。別途取付工賃が必要となる。

《森脇稔》

