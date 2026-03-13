ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

VWのSUV『アトラス』新型、プロトタイプ公開…ニューヨークモーターショー2026でデビューへ

フォルクスワーゲンは、ニューヨークモーターショー2026でのデビューに先駆けて、第2世代となる新型『アトラス』のプロトタイプを公開した。

カモフラージュを施したプロトタイプ車両は、カナダ・ケベック州の凍結した湖上で、厳しい冬季条件下での性能を確認した。

現行アトラスには、フォルクスワーゲンが開発した最先端エンジンのひとつである、ターボチャージャーと直噴システムを備えた「Evo4」2.0リットル4気筒TSIエンジンが搭載される。このエンジンはレギュラーガソリンで269馬力と273lb-ftのトルクを発生する。

EA888エンジンは16バルブのDOHCレイアウトを採用し、吸気バルブと排気バルブの両方を制御する可変バルブタイミングシステムと、排気バルブの可変リフトシステムを搭載している。鋳鉄製エンジンブロックは壁厚わずか0.12インチで、重量を72ポンドに抑えている。軽量アルミニウム合金製のネジや締結具も質量削減に貢献している。

エンジンの排気マニホールドはシリンダーヘッドに直接組み込まれており、ターボチャージャーの配置を最適化し、より迅速な暖機を可能にしている。これにより効率が向上し、排気ガスの熱管理も向上する。Evo4シングルスクロールターボチャージャーは、アルミニウム合金製クロスフローシリンダーヘッドを通じてインタークーラー付き空気を供給する。

全てのアトラスモデルには、効率を最大化するように設計された8速オートマチックトランスミッションが搭載され、前輪または4モーションアクティブコントロール付き全輪駆動システムを装備した場合は4輪に動力を伝達する。都市部での効率性は、ブレーキペダルを踏んでいる間(信号待ちなど)にエンジンを停止するスタート・ストップテクノロジーによって向上する。ブレーキペダルを離すとエンジンが再始動する。

《森脇稔》

