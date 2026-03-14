ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

『AFEELA 1』がF1仕様に?! ソニー・ホンダモビリティとHRCがコラボ…ラッピングカーも3月20日から展示

HRCのテーマを設定したAFEELA 1のイメージ
  • HRCのテーマを設定したAFEELA 1のイメージ
  • HRCのテーマを設定したAFEELA 1のイメージ
  • ホンダ・レーシング　ソニー・ホンダモビリティ
  • ホンダ RA272
  • ホンダ RA272
  • ホンダ RA272
  • ホンダ RA272

ソニー・ホンダモビリティ（SHM）は、モビリティ開発環境のオープン化を進める「AFEELA共創プログラム」の一環として、ホンダ・レーシング（HRC）とのコラボレーションを開始する。

【画像全7枚】

SHMはモビリティの可能性を広げるためにパートナー企業やクリエイターと連携するAFEELA共創プログラムを展開している。その一環として、モータースポーツで実績を持つHRCと協力し、レースの情熱と最先端技術を融合した新しい体験の提供を目指している。

第1弾は、ホンダが1965年にフォーミュラ・ワン世界選手権（F1）で初優勝を果たしたレーシングマシン「RA272」をモチーフとしたAFEELAのテーマ制作である。

HRCのテーマを設定したAFEELA 1のイメージHRCのテーマを設定したAFEELA 1のイメージ

今回のコラボでは、AFEELAの車内演出機能「テーマ」として「HRCテーマ」を開発中。選択すると、車内ディスプレイやアンビエントライトがホンダのF1マシンRA272をモチーフにしたデザインになり、さらにRA272のエンジン音を再現した「e-Motor Sound」が流れることで、往年のレーシングカーの雰囲気を体験できる。

このエンジン音は、ポリフォニー・デジタルと元ホンダ・ワークスライダー宮城光氏の協力のもと、栃木県のモビリティリゾートもてぎで実車RA272を走行させて収録した。SHMは現在そのプレビュー音を公開しており、今後はアクセル操作と連動するe-Motor Soundの開発を進める予定。

また、今回のコラボを記念し、3月20日から29日の期間限定で、東京・銀座のカーギャラリー「G735 Gallery」にて、RA272のデザインをイメージした『AFEELA 1』の特別ラッピングカーを、RA272の実車とともに公開する。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ソニー・ホンダモビリティ

ホンダ（本田技研工業）

ホンダF1

イベント開催予定

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES