『AFEELA 1』がF1仕様に?! ソニー・ホンダモビリティとHRCがコラボ…ラッピングカーも3月20日から展示

ソニー・ホンダモビリティ（SHM）は、モビリティ開発環境のオープン化を進める「AFEELA共創プログラム」の一環として、ホンダ・レーシング（HRC）とのコラボレーションを開始する。

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SHMはモビリティの可能性を広げるためにパートナー企業やクリエイターと連携するAFEELA共創プログラムを展開している。その一環として、モータースポーツで実績を持つHRCと協力し、レースの情熱と最先端技術を融合した新しい体験の提供を目指している。

第1弾は、ホンダが1965年にフォーミュラ・ワン世界選手権（F1）で初優勝を果たしたレーシングマシン「RA272」をモチーフとしたAFEELAのテーマ制作である。

HRCのテーマを設定したAFEELA 1のイメージ

今回のコラボでは、AFEELAの車内演出機能「テーマ」として「HRCテーマ」を開発中。選択すると、車内ディスプレイやアンビエントライトがホンダのF1マシンRA272をモチーフにしたデザインになり、さらにRA272のエンジン音を再現した「e-Motor Sound」が流れることで、往年のレーシングカーの雰囲気を体験できる。

このエンジン音は、ポリフォニー・デジタルと元ホンダ・ワークスライダー宮城光氏の協力のもと、栃木県のモビリティリゾートもてぎで実車RA272を走行させて収録した。SHMは現在そのプレビュー音を公開しており、今後はアクセル操作と連動するe-Motor Soundの開発を進める予定。

また、今回のコラボを記念し、3月20日から29日の期間限定で、東京・銀座のカーギャラリー「G735 Gallery」にて、RA272のデザインをイメージした『AFEELA 1』の特別ラッピングカーを、RA272の実車とともに公開する。