ホンダの新型PU「RA626H」搭載、アストンマーティンF1マシン公開…日本GPは3月29日

  • フェルナンド・アロンソ選手
  • ランス・ストロール選手

ホンダ製パワーユニット（PU）を搭載するアストンマーティン・アラムコ・フォーミュラワン・チーム（AMAF1）が、新型マシン「AMR26」に使用されるカラーリング（リバリー）を発表した。

2026年シーズンのFIAフォーミュラ・ワン世界選手権（F1）開幕に向けて、2月11日からバーレーンでのテストを開始している。テストは13日、2月18日から20日の計6日間にわたって行われ、3月8日にオーストラリアで行われる開幕戦に挑む。

「AMR26」はマネージング・テクニカル・パートナー兼チーム代表のエイドリアン・ニューウェイ氏がAMAF1で設計した初のマシンで、英国シルバーストンに完成したAMAF1の拠点、AMRテクノロジーキャンパスで開発されている。

アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラワン・チームのマネージング・テクニカル・パートナー兼チーム代表、エイドリアン・ニューウェイ氏は、「2026年は、F1史上初めてシャシーとパワーユニットの規則が同時に変わる稀有な年です。新しい規則下での最適解はすぐには見つかりませんが、マシンの開発が進むに伴い理解が深まってくるはずです。AMR26では全体のパッケージとしての完成度を重視し、強固な基本性能の確立と今後の開発ポテンシャルの高さ、そしてドライバーが一貫してパフォーマンスを引き出せることに注力しました」とコメント。

ホンダ・レーシング（HRC）代表取締役社長の渡辺康治氏は、「シャシーもパワーユニットも全てが新しくなる2026年のF1シーズン開幕に向けて、Honda/HRCはワークスパートナーとして、アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラワン・チームのAMR26に搭載するパワーユニット『RA626H』の開発を進めてきました。AMAF1とワンチームとなり、この難しくも世界で最もエキサイティングな挑戦の第一歩をともにできることを、うれしく思います」と述べた。

ドライバーは、フェルナンド・アロンソ選手とランス・ストロール選手。

2026年シーズンは、3月8日のオーストラリアGPを皮切りに、3月15日に中国GP、そして3月29日に鈴鹿サーキットで日本GPが開催。年間を通じ24戦を競う。

