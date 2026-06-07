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「未来的すぎてやばい」アウディ初のハイブリッドスーパーカー『ヌヴォラーリ』発表！ SNSの注目はデザインに

アウディ初のハイブリッドスーパーカー『ヌヴォラーリ』
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アウディ史上最速・最強の市販車となる初のハイブリッドスーパーカー『ヌヴォラーリ』が登場。499台限定で2027年前半に納車を開始する予定だ。SNSでは、「未来的すぎてもうやばい」「つるしで1000馬力の車買えるんだ」などのコメントが寄せられ、注目を集めている。

【画像】アウディ初のハイブリッドスーパーカー『ヌヴォラーリ』

◆ブランド初の高性能ハイブリッドスーパーカー

アウディ ヌヴォラーリアウディ ヌヴォラーリ

ヌヴォラーリは、アウディの新しいデザイン哲学に基づく初の量産車となる。ミッドエンジンレイアウトが特徴的なプロポーションを生み出し、アウディの新しいシグネチャーカラー「チタニウム」を採用する。このカラーは『コンセプトC』やアウディのF1レースカーにも使用されているもの。

内装はドライバー中心の設計で、1930年代のモータースポーツ黄金期を彩った伝説のレースカー「アウトウニオン タイプC」へのオマージュとしてカラーアクセントを取り入れた。

また「ヌヴォラーリ」の名は、モータースポーツ史上最も著名な人物の一人であるイタリア人レーサー、タツィオ・ヌヴォラーリに由来する。その無謀なまでの勇気、独創性、献身、そして勝利への強い意志が車名に込められている。

◆V8ツインターボ＋3基のモーターを搭載

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システム最高出力は736kW（100ps）。4.0リットルV8ツインターボエンジンが588kW（800hp）を発生し、最大トルク730Nmを発揮。これに加え、110kWのアキシャルフラックス電気モーターを3基組み合わせる。

フロントアクスルに油冷式アキシャルフラックス電気モーターを2基搭載し、最大2150Nmのトルクを発生。クワトロシステムの一部として可変トルク配分を担う。3基目の電気モーターはV8ミッドエンジンとトランスミッションの間に配置される。リチウムイオンバッテリーの総容量は7.3kWhだ。

0-100km/h加速は2.6秒、0-200km/h加速は6.8秒（バッテリー初期温度28度超、充電残量80％以上の特定条件下）を実現する。

アウディ ヌヴォラーリアウディ ヌヴォラーリ

アウディはヌヴォラーリで次世代四輪駆動システム「クワトロ プレディクティブ ライド」を導入する。ステアリング角、加速度、ヨーレート、グリップレベルなどの詳細なセンサーデータをリアルタイムで処理し、コーナーでのグリップ喪失を予測して先手を打つ統合制御を行う。

走行モードはE-ハイブリッド、バランス、ダイナミック、ダイナミック+の4種類。さらにトラックモードでは、ウェットからドライ、レースからトラクションコントロールオフまで細かく設定できる。

◆スペースフレーム＋カーボン外装に、F1由来の技術も

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ヌヴォラーリは、アウディのスペースフレーム技術とカーボン外装を組み合わせた初の量産車となる。外装部品のほぼ全てがCFRP（炭素繊維強化プラスチック）製で、F1の知見を活用したプリプレグオートクレーブ技術で製造される。センターロック式鍛造ホイールもアウディの量産車として初採用となる。

アクティブエアロダイナミクスシステムは、走行状況に応じてダウンフォース、ドラッグ、空力バランスを調整。可動式アダプティブリアウイングはクローズド、ローダウンフォース（LD）、ハイダウンフォース（HD）の3段階で制御される。

アウディ ヌヴォラーリアウディ ヌヴォラーリ

F1でおなじみのDRS（ドラッグリダクションシステム）もステアリングホイールのボタンで手動操作が可能だ。ハイダウンフォース設定時には、走行状況に応じて400kgを超えるダウンフォースを発生させる。

ブレーキシステムは新開発の「アウディ セラミック プロ」を採用。フロントには420×40mmのブレーキディスクと10ピストン固定キャリパー、リアには410×32mmのディスクと4ピストンキャリパーを組み合わせる。ブレーキシステムのエネルギー吸収能力は最大2.8MWで、現行F1カーに匹敵するという。

◆SNSでの反応は

X（旧Twitter）では、「正直ここ数年で1番好きなデザインかも 未来的すぎてもうやばい」「スケッチのニュアンスをほぼそのまま実車に昇華させてるのなかなかすげぇことやってる」「これまた独特な雰囲気ね」「コンセプトCをそのまま実車に落とし込んだようなデザインで凄く良い」「最近出て来たヨーロッパ車の中で一番好きなデザインですね。凄くかっこいいです」「ブガッティを角張らせたみたいな見た目・・・」など、その個性的なデザインに関するコメントが特に多く寄せられている。

このほか、「つるしで1000馬力の車買えるんだ」など、スーパーカーならではのスペックも注目を集めているようだ。

《レスポンス編集部》

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