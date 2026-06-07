ロールスロイスの電動スーパークーペ『スペクター シリーズII』発表、航続距離最大18％向上・628kmを実現

ロールス・ロイス・モーター・カーズは6月2日、電動スーパー・クーペ『スペクター』の改良モデル『スペクター・シリーズII』および『ブラック・バッジ・スペクター・シリーズII』を発表した。

【画像】ロールスロイスの電動スーパークーペ『スペクター シリーズII』

◆航続距離と充電性能を大幅改善

再設計されたバッテリーセル技術の採用により、スペクターの航続距離は最大18％向上し、WLTP基準で最大390マイル（628km）を達成。充電時間も最大14％短縮されている。

出力は442kW、トルクは1015Nmに向上。ブラック・バッジ・スペクター・シリーズIIはさらに強化され、インフィニティ・モードで500kW、スピリテッド・モードで最大1100Nmのトルクを発揮する。これにより、ブラック・バッジ・スペクターはロールス・ロイス史上最もパワフルなモデルとなった。

ロールス・ロイス スペクター シリーズII

◆ビスポーク表現の拡大

スペクターは現行ラインナップの中でビスポーク表現において特に人気が高く、『ファントム』に次ぐビスポーク・コミッションの需要を誇るという。スペクター・シリーズIIでは、新たなクラフト要素、素材、仕上げを多数導入する。

新たなインテリア素材として「デュアリティ・ツイル」が採用された。竹を原料としたレーヨンを用いた現代的な生地で、スペクターへの採用は今回が初めて。ツイル生地のカラーはライラック、チョコレート、ブラックに加え、新たにセージが加わった。コントラスト刺繍部分には50色以上の糸から選択できる。完成までに最大25時間を要し、最大260万針・総延長10マイルにおよぶ糸が使用される。

ロールス・ロイス スペクター シリーズII

レザーに独自のアートワークを描き出す「プレイスド・パーフォレーション」も用意されており、7万8138個のパーフォレーションで構成されるデザインが特徴だ。

新たに導入された「ブリンドルド・ウォルナット」ベニアは、本来廃棄される実のならないウォルナットの木とユーカリ繊維の残渣を組み合わせた素材で、「タイガー・ストライプ」模様を形成している。

◆エクステリア＆インテリアの進化

ロールス・ロイス ブラック・バッジ・スペクター・シリーズII

スペクター・シリーズII専用の新たなソリッドカラー「エセリアル・ブルー」を開発。新たに導入された23インチの鍛造アロイ・ホイールは多面的なマルチスポークデザインを採用し、各ホイールは最大6時間をかけて手作業で仕上げられる。

ブラック・バッジ・スペクター・シリーズIIには「アイスド・ブラック」ディテールが新たに導入され、グリル・サラウンドやドアハンドル、スピリット・オブ・エクスタシーにまでマット仕上げが施されている。

ロールス・ロイス スペクター シリーズII

インテリアではダッシュボード全幅にわたる「イルミネーテッド・フェイシア」が新たに採用され、8108個のピクセル状イルミネーションによるウェーブパターンが光の流れを演出する。

新たなタイムピースは航空計器から着想を得たデザインで、専用のインセット・ヴィトリーヌにはステンレススチールの無垢材から作られたスピリット・オブ・エクスタシー像が展示されている。

◆世界で2番目に多く販売されたロールス・ロイス

ロールス・ロイス スペクター シリーズII

2022年の登場以来、スペクターは現代のロールス・ロイスを代表するモデルとして高い評価を受けており、2025年には世界で2番目に多く販売されたロールス・ロイスのモデルの地位を維持したという。顧客データによると、スペクターのオーナーは平均7台の自動車を所有しており、年間平均走行距離は約4000マイル（6500km）に達する。充電のほとんどが自宅で行われ、多くの場合は単独で運転されるなど、「ドライバーズ・ロールス・ロイス」としての性格が強い。

ロールス・ロイス・モーター・カーズのCEO、クリス・ブラウンリッジは「スペクターはロールス・ロイスにとって象徴的な存在であり、電動化と極めて高い親和性を持つことを示している」と述べた。