ホーム プレミアム ビジネス 記事

ホンダ・ロボティクスプロジェクト初公開！ ヒューマノイド用多肢ハンドのブレイクスルーを実現…Humanoids Summit Tokyo 2026

ホンダのヒューマノイド用多肢ハンド（Humanoids Summit Tokyo 2026）
  • ホンダのヒューマノイド用多肢ハンド（Humanoids Summit Tokyo 2026）
  • ホンダのヒューマノイド用多肢ハンド（Humanoids Summit Tokyo 2026）
  • ホンダのヒューマノイド用多肢ハンド（Humanoids Summit Tokyo 2026）
  • ホンダのヒューマノイド用多肢ハンド（Humanoids Summit Tokyo 2026）
  • ホンダのヒューマノイド用多肢ハンド（Humanoids Summit Tokyo 2026）

東京の高輪ゲートウェイで行われた「Humanoids Summit Tokyo 2026」でホンダロボティクス多指ハンド技術を一般メディア向けに初公開した。

公開されたのは、ヒューマノイドの“手”に相当する中核技術で、微細なボルトを扱える器用さ、人間の約2倍の力強さ、そして工場実装を見据えた高い耐久性を同時に備えるという。しかも、その開発の系譜をたどると、かつて開発終了が発表されたASIMOの技術と人材に行き着く。ホンダのロボティクス研究は、表舞台から姿を消した後も、水面下で着実に進化を続けていた。

今回話を聞いたのは、吉池孝英エグゼクティブチーフエンジニア。本田技術研究所総合研究センター内でロボティクスの開発責任を担う。会場では「HONDA R&D」のロゴを掲げたブース内で、多指ハンドのデモ展示が行われ、来場者が取り囲む中、精密作業と高出力を両立する新ハンドのデモが披露されていた。

◆ASIMO終了後も、ロボティクスの火は消えていなかった

インタビューでまず明らかになったのは、今回の多指ハンドが突如現れた新規プロジェクトではないという点だ。

吉池氏によると、現在の開発チームはASIMOに携わっていたメンバーを含んでおり、研究そのものもASIMOの終了後に途切れたわけではない。現在は本田技術研究所内の「統合技術研究センター」で、ロケットやeVTOLと並ぶ先端技術テーマのひとつとして研究が続けられているという。

ASIMOは、象徴的な二足歩行ロボットとして世界中で知られた存在だった。一方で、その“見せるロボット”としての役割に一区切りをつけたあと、ホンダは次に社会実装へ直結するコア技術は何かを見極めながら、要素研究を継続していた。今回の多指ハンド公開は、その蓄積がようやく一般メディアにも見える形になった瞬間と言える。

ホンダのヒューマノイド用多肢ハンド（Humanoids Summit Tokyo 2026）

《三浦和也》

あわせて読みたい

特集

ヒューマノイド

ホンダ（本田技研工業）

注目の記事

有料会員記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews