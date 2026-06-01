ホンダ・ロボティクスプロジェクト初公開！ ヒューマノイド用多肢ハンドのブレイクスルーを実現…Humanoids Summit Tokyo 2026

東京の高輪ゲートウェイで行われた「Humanoids Summit Tokyo 2026」でホンダがロボティクス多指ハンド技術を一般メディア向けに初公開した。

公開されたのは、ヒューマノイドの“手”に相当する中核技術で、微細なボルトを扱える器用さ、人間の約2倍の力強さ、そして工場実装を見据えた高い耐久性を同時に備えるという。しかも、その開発の系譜をたどると、かつて開発終了が発表されたASIMOの技術と人材に行き着く。ホンダのロボティクス研究は、表舞台から姿を消した後も、水面下で着実に進化を続けていた。

今回話を聞いたのは、吉池孝英エグゼクティブチーフエンジニア。本田技術研究所総合研究センター内でロボティクスの開発責任を担う。会場では「HONDA R&D」のロゴを掲げたブース内で、多指ハンドのデモ展示が行われ、来場者が取り囲む中、精密作業と高出力を両立する新ハンドのデモが披露されていた。

◆ASIMO終了後も、ロボティクスの火は消えていなかった

インタビューでまず明らかになったのは、今回の多指ハンドが突如現れた新規プロジェクトではないという点だ。

吉池氏によると、現在の開発チームはASIMOに携わっていたメンバーを含んでおり、研究そのものもASIMOの終了後に途切れたわけではない。現在は本田技術研究所内の「統合技術研究センター」で、ロケットやeVTOLと並ぶ先端技術テーマのひとつとして研究が続けられているという。

ASIMOは、象徴的な二足歩行ロボットとして世界中で知られた存在だった。一方で、その“見せるロボット”としての役割に一区切りをつけたあと、ホンダは次に社会実装へ直結するコア技術は何かを見極めながら、要素研究を継続していた。今回の多指ハンド公開は、その蓄積がようやく一般メディアにも見える形になった瞬間と言える。