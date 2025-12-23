ホーム モータースポーツ／エンタメ エンタメ・イベント 記事

「20世紀ミーティング2026春季」を2026年4月12日に新潟三条で開催

20世紀ミーティング2026春季　クラシックカー＆バイクの集い　inミズベリング三条
20世紀ミーティング2026春季　クラシックカー＆バイクの集い in ミズベリング三条」が2026年4月12日に新潟県三条市の「ミズベリング三条（三条市水防学習館）」駐車場で開催される。

【画像全10枚】

ちょっとレトロな車とバイクのオールジャンルミーティングを楽しむというのが骨子。恒例の「わたしの愛車紹介」では、クルマ、バイクとも、オーナー自らエンジン音を聞かせるブリッピングが毎回好評だ。キッチンカーやフリーショップ出店、WEBオークションでのフリーマーケット（一般）も開催される。見学は無料。

また、当日の12時00分～13時00分に、YouTubeチャンネルでライブ配信を行なう予定。

主催の同実行委員会・KYOWA クラシックカー＆ライフステーションで参加車とフリーマーケットを募集している。2026年3月27日まで。

参加資格は2000年（平成12年）前後までの初年度登録車両（クルマ・バイク共通）で、車検通過仕様。判断がつかない場合、不安な場合は事前にメールで相談。募集台数はクルマ130台、バイク40台の予定（配置都合で変更になる場合あり）。今回は2010年以降の車両も先着順で少数限定的に募集する（クルマ・バイク共通）。

出展料はクルマ1台3500円、バイク1台2500円（キッチンカーで使える500円のお買い物券1枚付き）。車両脇でのフリーマーケット料は（車両スペース内）1000円の追加だ。前日には懇親会を予定している。宿泊ホテル予約を希望の人は、事務局でも案内している。

《嶽宮 三郎》

