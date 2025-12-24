スズキは『モンスターハンター』とコラボ！『ジムニーノマド』＆『DR-Z4S』カスタムほか、計9台を出展…東京オートサロン2026

スズキは24日、2026年1月9日から11日まで幕張メッセで開催される「東京オートサロン2026」に、参考出品車5台を含む計9台を出品すると発表した。人気ゲーム『モンスターハンター』とコラボした『ジムニーノマド』や発売されたばかりの新型バイク『DR-Z4S』も登場する。

【画像】スズキの「東京オートサロン2025」出展車両

スズキブースのテーマは「Life with Adventure」。来場者の冒険心を掻き立てる展示と演出を行う。

主な展示車両として、カプコンが販売する人気ゲーム「モンスターハンター」とコラボレーションしたジムニーノマド、「JIMNY NOMADE MONSTER HUNTER WILDS Edition」と、「DR-Z4S MONSTER HUNTER WILDS Edition」を参考出品する。

スズキ JIMNY NOMADE MONSTER HUNTER WILDS Edition

ジムニーノマドは、ゲーム内に登場する「簡易キャンプ」をモチーフに、ゲームから飛び出してきたかのような臨場感あふれるグラフィックを施している。DR-Z4Sはゲーム内で移動手段や相棒として登場する「セクレト」をモチーフに、冒険のワクワク感を表現した。

また、新型『クロスビー』をベースにタフで上質感溢れるカスタマイズを施し、休日に山へ撮影に行くシーンを表現した「XBEE Nature Photographer」や、外遊びが好きなファミリーがストライダーレースに参加するシーンを想定した「EVERY WAGON WANPAKU RIDER」、仕事にも遊びにも本気で打ち込む方向けの「SUPER CARRY WORK & PLAY PRO」などを参考出品する。

スズキ XBEE Nature Photographer

スズキ SUPER CARRY WORK & PLAY PRO

さらに、レーシングチーム「AutoLabo」がENEOSスーパー耐久シリーズ2025 Empowered by BRIDGESTONE参戦時に使用した『スイフトスポーツ』を参考展示する。10日と11日には、伊藤大輔選手とAutoLaboチーム代表でレース車両製作者の國松宏二氏、スズキの設計者によるトークショーを行う予定だ。

その他、12月19日に発表した『スーパーキャリイ』の一部仕様変更車を初披露する。

スズキは本日よりホームページに「東京オートサロン2026特設サイト」を開設し、コラボレーショングッズ情報やブースでのトークショーをはじめとするイベント情報など様々なコンテンツを用意している。