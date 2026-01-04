『頭文字D』30周年記念、「ハチロク」最終仕様が18分の1ミニカーに…東京オートサロン2026で販売

フェイスが運営する「ノリモノ雑貨」専門ブランド「CAMSHOP.JP」は、走り屋漫画の金字塔『頭文字D』の18分の1スケールミニカー「トヨタ スプリンター トレノ（AE86）『頭文字D』プロジェクトD ファイナルバージョン 30th」を、「東京オートサロン2026」にて販売すると発表した。

【画像】18分の1スケールで精巧に再現されたハチロク

同商品は、連載開始30周年を迎えた「頭文字D」を記念して製作されたアニバーサリーモデル。作中後半の「プロジェクトD」仕様をベースに、フルチューンされたAE86の最終形を18分の1スケールで立体化した。製造元はAUTOart。

トヨタ スプリンター トレノ（AE86）『頭文字D』プロジェクトD ファイナルバージョン 30th

実車を3Dスキャニングして製作されたシャープでリアルなボディラインはそのままに、ドアやボンネットなどの剛性感のある開閉機構も備えた完成度の高さが光る。さらにランプ類の造形を見直し、内外装の細部に改良を加えることで、より実車に忠実な再現性を追求している。コミック仕様についても徹底的にこだわり、作品の世界観を余すことなく表現した。

また、同商品は金属製プレートが付属するスペシャルパッケージ仕様となっており、作品ファンはもちろん、ミニカーコレクターにもおすすめの一品となっている。

トヨタ スプリンター トレノ（AE86）『頭文字D』プロジェクトD ファイナルバージョン 30th

東京オートサロンでの販売のほかに、CAMSHOPでのオンライン販売も行う。

東京オートサロン2026は、1月9日～11日の3日間、幕張メッセで開催。CAMSHOP.JPブースはHall6-A 602に出展する。

トヨタ スプリンター トレノ（AE86）『頭文字D』プロジェクトD ファイナルバージョン 30th