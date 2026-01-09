“リトラ”採用のハチロク風『トヨタ86』にSNS騒然!?「今の時代に…」「これで公道走れたら」の声…東京オートサロン2026

ResultJapan（リザルトジャパン）は、先代トヨタ『86』をベースに、名車“ハチロク”ことAE86『スプリンター・トレノ』風のリトラクタブルライトを組み込んだ『NEO86』を「東京オートサロン2026」に出展。SNSでは早くも注目が集まり、「リトラ良いなぁ」「公道走りたい」など様々な声が上がっている。

【画像】トヨタ86にリトラクタブルライトを装着した「NEO86」

ベース車両は2014年式のトヨタ86（ZN6型）。東京オートサロン2026のエントリー部門はドレスアップ・スポーツカーで、公道走行は不可、車両販売も行わない展示車両となる。

リザルトジャパン NEO86（東京オートサロン2026）

車両製作コンセプトは、先代トヨタ86をベースに新しい時代の「トレノ」として再構築することだ。中古車価格が高騰しているAE86の魅力を、より手の届きやすいZN6型トヨタ86（2012～2021年）で再現し、誰もが手軽に「ハチロクの楽しさ」を体感できる一台を目指した。

外装にはResultJapan NEO86ボディーキットを採用。ホイールはレーシングサービスワタナベのエイトスポークRタイプを装着し、タイヤはNANKANGのCR-Sを組み合わせた。ボディはAE86を象徴するホワイトとブラックのツートンで仕上げている。

なお、ResultJapanは最新情報として、「東京オートサロン2026にてプレオーダーを開始する」と説明している。

リザルトジャパン NEO86（東京オートサロン2026）

これに対しX（旧Twitter）上では、「リトラ良いなぁ」「なかなか面白い」「今の時代にリトラなんて」など、ハチロクを思わせる旧車スタイルに高評価の声が多く見られた。

一方で、「公道走行不可なのか」「リトラで公認とれるのかと思った」「これで公道走れたらよかったのに」など、この車両が公道走行不可能であることを残念がる声も見られた。