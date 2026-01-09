ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

“リトラ”採用のハチロク風『トヨタ86』にSNS騒然!?「今の時代に…」「これで公道走れたら」の声…東京オートサロン2026

リザルトジャパン NEO86（東京オートサロン2026）
  • リザルトジャパン NEO86（東京オートサロン2026）
  • リザルトジャパン NEO86（東京オートサロン2026）
  • リザルトジャパン NEO86（東京オートサロン2026）
  • リザルトジャパン NEO86（東京オートサロン2026）
  • リザルトジャパン NEO86（東京オートサロン2026）
  • リザルトジャパン NEO86（東京オートサロン2026）
  • リザルトジャパン NEO86（東京オートサロン2026）
  • リザルトジャパン NEO86（東京オートサロン2026）

ResultJapan（リザルトジャパン）は、先代トヨタ『86』をベースに、名車“ハチロク”ことAE86『スプリンター・トレノ』風のリトラクタブルライトを組み込んだ『NEO86』を「東京オートサロン2026」に出展。SNSでは早くも注目が集まり、「リトラ良いなぁ」「公道走りたい」など様々な声が上がっている。

【画像】トヨタ86にリトラクタブルライトを装着した「NEO86」

ベース車両は2014年式のトヨタ86（ZN6型）。東京オートサロン2026のエントリー部門はドレスアップ・スポーツカーで、公道走行は不可、車両販売も行わない展示車両となる。

リザルトジャパン NEO86（東京オートサロン2026）リザルトジャパン NEO86（東京オートサロン2026）

車両製作コンセプトは、先代トヨタ86をベースに新しい時代の「トレノ」として再構築することだ。中古車価格が高騰しているAE86の魅力を、より手の届きやすいZN6型トヨタ86（2012～2021年）で再現し、誰もが手軽に「ハチロクの楽しさ」を体感できる一台を目指した。

外装にはResultJapan NEO86ボディーキットを採用。ホイールはレーシングサービスワタナベのエイトスポークRタイプを装着し、タイヤはNANKANGのCR-Sを組み合わせた。ボディはAE86を象徴するホワイトとブラックのツートンで仕上げている。

なお、ResultJapanは最新情報として、「東京オートサロン2026にてプレオーダーを開始する」と説明している。

リザルトジャパン NEO86（東京オートサロン2026）リザルトジャパン NEO86（東京オートサロン2026）

これに対しX（旧Twitter）上では、「リトラ良いなぁ」「なかなか面白い」「今の時代にリトラなんて」など、ハチロクを思わせる旧車スタイルに高評価の声が多く見られた。

一方で、「公道走行不可なのか」「リトラで公認とれるのかと思った」「これで公道走れたらよかったのに」など、この車両が公道走行不可能であることを残念がる声も見られた。

《園田陽大》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ スプリンタートレノ

GR 86／トヨタ 86

東京オートサロン2026

東京オートサロン

トヨタ自動車

口コミ記事

トピック

注目の記事

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES