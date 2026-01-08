先代トヨタ86にリトラクタブルライト、名車『トレノ』再現の「NEO86」誕生…東京オートサロン2026

ResultJapan（リザルトジャパン）は、先代トヨタ『86』をベースに、名車『スプリンター・トレノ』（AE86）風のリトラクタブルライトを組み込んだ『NEO86』を東京オートサロン2026に出展する。

【画像】先代トヨタ86にリトラクタブルライト組み込んだ『NEO86』

ベース車両は2014年式のトヨタ86（ZN6型）。東京オートサロン2026のエントリー部門はドレスアップ・スポーツカーで、公道走行は不可、車両販売も行わない展示車両となる。

車両製作コンセプトは、先代トヨタ86をベースに新しい時代の「トレノ」として再構築することだ。中古車価格が高騰しているAE86の魅力を、より手の届きやすいZN6型トヨタ86（2012～2021年）で再現し、誰もが手軽に「ハチロクの楽しさ」を体感できる一台を目指した。

外装にはResultJapan NEO86ボディーキットを採用。ホイールはレーシングサービスワタナベのエイトスポークRタイプを装着し、タイヤはNANKANGのCR-Sを組み合わせた。ボディはAE86を象徴するホワイトとブラックのツートンで仕上げている。

なお、ResultJapanは最新情報として、「東京オートサロン2026にてプレオーダーを開始する」と説明している。