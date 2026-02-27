ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

トヨタとレクサス、米国でEV充電器設置サービス「ツリーハウス」導入…自宅設置を簡単に

トヨタとレクサスが米国でEV充電器設置サービス「ツリーハウス」導入
  • トヨタとレクサスが米国でEV充電器設置サービス「ツリーハウス」導入
  • トヨタとレクサスが米国でEV充電器設置サービス「ツリーハウス」導入
  • トヨタとレクサスが米国でEV充電器設置サービス「ツリーハウス」導入
  • トヨタとレクサスが米国でEV充電器設置サービス「ツリーハウス」導入

トヨタ自動車の北米部門(TMNA)は、2026年モデル以降のトヨタおよびレクサスのEVとプラグインハイブリッド車(PHEV)向けに、自宅用EV充電器の購入と設置を簡素化するサービス「ツリーハウス」を導入すると発表した。

【画像】トヨタとレクサスが米国でEV充電器設置サービス「ツリーハウス」導入

BEVとPHEVが主流になるにつれ、自宅での充電が所有体験の重要な部分となっている。ツリーハウスは、電動化プログラム向けのソフトウェア対応オペレーティングシステムで、レベル2 AC充電の包括的な設置プロセスを提供する。

ツリーハウスの特徴は、プロジェクトの範囲設定から設計、許可取得、設置まで、複数回の訪問を必要とせず、ハードウェア設置のための1回の訪問で完了する点だ。独自の仮想スコーピング技術により、顧客は数枚の写真と簡単なアンケートを提出するだけで、48時間以内に設置費用の見積もりを受け取ることができる。

その後、ツリーハウスが各プロジェクトを開始から完了まで管理する。ツリーハウスが審査した認可電気技師と協力し、自宅でのEV充電をサポートするために必要な電気システムの評価、アップグレード、設置を行い、すべての設置が最高品質と安全基準を満たすことを目指している。

2026年以降のすべてのトヨタおよびレクサスのBEVとPHEVには、レベル1とより高速なレベル2充電の両方を可能にする120V/240V対応のデュアル電圧AC充電器が標準装備される。最大出力7.7kWで、理想的な条件下では、充電残量約10%から満充電まで一晩で充電できる。

カリフォルニア州とZEV州では、すべてのBEVにデュアル電圧充電ケーブルを付けて販売することが義務付けられているが、トヨタは2024年モデルイヤーからBEVに、2026年モデルイヤーからPHEVに、米国全土でこのハードウェアを提供している。

デュアル電圧充電ケーブルの採用により、トヨタとレクサスのオーナーは、ツリーハウスを通じて240Vコンセントを設置するだけで、レベル2充電にアクセスできる柔軟性を持つ。デュアル電圧充電ケーブルには、トヨタ車で3年間、レクサス車で4年間の保証が付いている。

ツリーハウスを通じて、配線接続型のチャージポイント・ホーム・フレックス・レベル2充電器も利用可能で、ツリーハウスによると、車両と設定によっては充電時間を最大30%短縮できるという。2026年以降のBEV向けにはSAE J3400 NACS充電プラグ、2023年から2025年のBEVおよび過去と現在のPHEVモデル向けにはSAE J1772プラグで構成できる。ツリーハウスは、チャージポイントの3年間のハードウェア保証に加えて、2年間の設置保証を提供する。

顧客は、地元のトヨタ販売店、トヨタの専用充電ハブウェブページ、またはツリーハウスのウェブサイトで、統合されたツリーハウスソリューションについて詳しく知ることができる。レクサスについては、レクサス・エレクトリファイドページまたはツリーハウスのウェブサイトで確認できる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ自動車

レクサス（Lexus）

EV充電

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES