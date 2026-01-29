ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

LEXUS MEETS...、トヨタ×富山高岡のコラボスイーツを期間限定販売…1月30日から

東京ミッドタウン日比谷1階の和スイーツと日本各地の魅力を楽しめるカフェラウンジ「LEXUS MEETS...」は、期間限定メニュー「トヨタ×道セレクション」の第5弾として、富山県高岡市とコラボした「アップルパイと米粉のムース」の販売を1月30日から開始する。

「トヨタ×道セレクション」は、トヨタ自動車が主催する全国のモータースポーツ大会「ラリーチャレンジ」を縁に、日本各地の名産品や銘菓との期間限定コラボを展開している企画だ。第5回は立山連峰と豊かな漁場に囲まれ、伝統工芸で知られる高岡市との協業となる。

スイーツの主役は200日かけて樹上で完熟させた「国吉りんご」だ。甘みと酸味の絶妙なバランスが特徴で、りんごフィリングは高岡産米粉のカスタードと一緒にサクサクのパイ生地に包まれている。加えて米粉の軽やかなムースにはりんごとライムのジュレを重ね、清涼感のある爽やかな味わいに仕上がっている。

店内では高岡市の名産品も販売され、地域の魅力を感じられる展示も実施。来店者に各地の魅力を伝え、訪問のきっかけづくりを目指している。

価格は「アップルパイと米粉のムース」が1200円（税込）で、国吉りんごの果汁100％ジュースは260円、高岡ラムネ10個入りは594円（税込）で販売する。

高岡市は富山湾に面し、歴史的な城下町として知られる。高岡銅器や漆器の生産で全国シェア90％以上を誇り、人口は約16万1000人（2025年12月末時点）、面積は209.58平方キロメートルだ。

トヨタのラリーチャレンジは、2016年から全国各地で開催される公道を使った参加型ラリーの入門編だ。2026年は全国12カ所で予定され、地域の風景や文化を共有し盛り上げる取り組みが行われている。

LEXUS MEETS...は東京都千代田区有楽町の東京ミッドタウン日比谷1階に位置し、営業時間は11時から22時まで。

《森脇稔》

