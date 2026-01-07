『頭文字D』30周年記念、AE86トレノの1/18スケール精密ミニカー販売…東京オートサロン2026

フェイスは、走り屋漫画の金字塔『頭文字D』の1/18スケールミニカー「トヨタ スプリンター トレノ(AE86)『頭文字D』プロジェクトD ファイナルバージョン 30th」を、東京オートサロン2026で販売すると発表した。

【画像】「トヨタ スプリンター トレノ(AE86)『頭文字D』プロジェクトD ファイナルバージョン 30th」

この商品は、連載開始30周年を迎えた『頭文字D』を記念して製作されたアニバーサリーモデルだ。作中後半の「プロジェクトD」仕様をベースに、フルチューンされたAE86の最終形を1/18スケールで立体化している。製造元はAUTOartだ。

実車を3Dスキャニングして製作されたシャープでリアルなボディラインはそのままに、ドアやボンネットなどの剛性感のある開閉機構も備えた完成度の高いモデル。さらにこのモデルでは、ランプ類の造形を見直し、内外装の細部に改良を加えることで、より実車に忠実な再現性を追求している。

コミック仕様についても徹底的にこだわり、作品の世界観を余すことなく表現した。また、本商品は金属製プレートが付属するスペシャルパッケージ仕様となっており、30周年記念モデルにふさわしいコレクション性の高いアイテムという。

『頭文字D』は、公道レースを題材にしたリアルな描写と強烈なキャラクター性で、国内外に多くのファンを持つ作品。講談社公認の『頭文字D』ライセンス取得商品として、AE86という象徴的なマシンを記念モデルとして立体化した一台だ。

東京オートサロン2026は、2026年1月9日(金)、10日(土)、11日(日)の3日間、幕張メッセ(日本コンベンションセンター、千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)で開催される。CAMSHOP.JPブースはHall6-A 602だ。

オートサロンは、世界3大カスタムカーショーの1つとされ、2020年には約30万人が来場した大規模イベント。幕張メッセを会場に、国内外の自動車メーカー、チューニングショップ、パーツメーカーが出展し、約900台以上の車両が展示される。