ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

『頭文字D』30周年記念、AE86トレノの1/18スケール精密ミニカー販売…東京オートサロン2026

「トヨタ スプリンター トレノ(AE86)『頭文字D』プロジェクトD ファイナルバージョン 30th」
  • 「トヨタ スプリンター トレノ(AE86)『頭文字D』プロジェクトD ファイナルバージョン 30th」
  • 「トヨタ スプリンター トレノ(AE86)『頭文字D』プロジェクトD ファイナルバージョン 30th」
  • 「トヨタ スプリンター トレノ(AE86)『頭文字D』プロジェクトD ファイナルバージョン 30th」
  • 「トヨタ スプリンター トレノ(AE86)『頭文字D』プロジェクトD ファイナルバージョン 30th」
  • 「トヨタ スプリンター トレノ(AE86)『頭文字D』プロジェクトD ファイナルバージョン 30th」
  • 「トヨタ スプリンター トレノ(AE86)『頭文字D』プロジェクトD ファイナルバージョン 30th」
  • 「トヨタ スプリンター トレノ(AE86)『頭文字D』プロジェクトD ファイナルバージョン 30th」
  • 「トヨタ スプリンター トレノ(AE86)『頭文字D』プロジェクトD ファイナルバージョン 30th」

フェイスは、走り屋漫画の金字塔『頭文字D』の1/18スケールミニカー「トヨタ スプリンター トレノ(AE86)『頭文字D』プロジェクトD ファイナルバージョン 30th」を、東京オートサロン2026で販売すると発表した。

【画像】「トヨタ スプリンター トレノ(AE86)『頭文字D』プロジェクトD ファイナルバージョン 30th」

この商品は、連載開始30周年を迎えた『頭文字D』を記念して製作されたアニバーサリーモデルだ。作中後半の「プロジェクトD」仕様をベースに、フルチューンされたAE86の最終形を1/18スケールで立体化している。製造元はAUTOartだ。

実車を3Dスキャニングして製作されたシャープでリアルなボディラインはそのままに、ドアやボンネットなどの剛性感のある開閉機構も備えた完成度の高いモデル。さらにこのモデルでは、ランプ類の造形を見直し、内外装の細部に改良を加えることで、より実車に忠実な再現性を追求している。

コミック仕様についても徹底的にこだわり、作品の世界観を余すことなく表現した。また、本商品は金属製プレートが付属するスペシャルパッケージ仕様となっており、30周年記念モデルにふさわしいコレクション性の高いアイテムという。

『頭文字D』は、公道レースを題材にしたリアルな描写と強烈なキャラクター性で、国内外に多くのファンを持つ作品。講談社公認の『頭文字D』ライセンス取得商品として、AE86という象徴的なマシンを記念モデルとして立体化した一台だ。

東京オートサロン2026は、2026年1月9日(金)、10日(土)、11日(日)の3日間、幕張メッセ(日本コンベンションセンター、千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)で開催される。CAMSHOP.JPブースはHall6-A 602だ。

オートサロンは、世界3大カスタムカーショーの1つとされ、2020年には約30万人が来場した大規模イベント。幕張メッセを会場に、国内外の自動車メーカー、チューニングショップ、パーツメーカーが出展し、約900台以上の車両が展示される。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

頭文字D

トヨタ スプリンタートレノ

東京オートサロン2026

東京オートサロン

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES