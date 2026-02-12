ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

「曲がってくれ」名シーン刻んだ『頭文字D』ブルーチタンZIPPO、「大阪オートメッセ2026」で150個限定販売へ

『頭文字D』の特別版ZIPPO「曲がってくれ」
  • 『頭文字D』の特別版ZIPPO「曲がってくれ」
  • 『頭文字D』の特別版ZIPPO「曲がってくれ」
  • 『頭文字D』の特別版ZIPPO「曲がってくれ」
  • 『頭文字D』の特別版ZIPPO「曲がってくれ」
  • 『頭文字D』の特別版ZIPPO「曲がってくれ」
  • 『頭文字D』の特別版ZIPPO「曲がってくれ」

CAMSHOP.JPは、人気漫画『頭文字D』の特別版ZIPPO「曲がってくれ」を2月13日に開幕する大阪オートメッセ2026で販売する。150個限定でシリアルナンバー入りのコレクターズアイテムとなる。

【画像】『頭文字D』の特別版ZIPPO「曲がってくれ」

本商品は、『頭文字D』の作中でも印象的な名シーンをモチーフに、シャープなレーザー加工によって精密に再現した特別仕様だ。ブルーチタニウムの重厚感あるボディに、繊細なレーザー彫刻を施すことで、作品の世界観と金属素材の質感を融合させたデザインに仕上げている。

主人公の藤原拓海がコーナーでハチロクの限界を超えて踏み込み、難敵の須藤京一のランエボを抜き前に出て勝利を決めた名シーンを再現した。シリーズでも屈指のシーンをレーザーによりしっかりと刻印し、『頭文字D』の熱い魂をいつでも身近に感じることができる。

『頭文字D』の特別版ZIPPO「曲がってくれ」 『頭文字D』の特別版ZIPPO「曲がってくれ」

ZIPPOのサイドには「150/001～150/150」のシリアルナンバーが刻まれている。世界に150個しか存在しないプレミアムな一品だ。ナンバーはランダムでの発送となる。

ガンメタリックのZIPPOは角度によって黒くもシルバーにも見える。高級感漂う質感と色味のZIPPOは、大人のファンにもぴったりに仕上がっている。本商品は講談社公認の『頭文字D』ライセンス取得商品として、作品の魅力を表現した限定品となっている。

商品サイズはH5.5×W3.8×D1.2cmで、素材は真鍮。米国Zippo社製となる。販売元は株式会社フェイス。数量限定生産のため、販売状況によっては早期に完売となる場合がある。

大阪オートメッセ2026は、2月13日から15日までインテックス大阪で開催。CAMSHOP.JPブースは1号館1-B4-2に出展する。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

頭文字D

大阪オートメッセ

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES