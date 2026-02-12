「曲がってくれ」名シーン刻んだ『頭文字D』ブルーチタンZIPPO、「大阪オートメッセ2026」で150個限定販売へ

CAMSHOP.JPは、人気漫画『頭文字D』の特別版ZIPPO「曲がってくれ」を2月13日に開幕する大阪オートメッセ2026で販売する。150個限定でシリアルナンバー入りのコレクターズアイテムとなる。

【画像】『頭文字D』の特別版ZIPPO「曲がってくれ」

本商品は、『頭文字D』の作中でも印象的な名シーンをモチーフに、シャープなレーザー加工によって精密に再現した特別仕様だ。ブルーチタニウムの重厚感あるボディに、繊細なレーザー彫刻を施すことで、作品の世界観と金属素材の質感を融合させたデザインに仕上げている。

主人公の藤原拓海がコーナーでハチロクの限界を超えて踏み込み、難敵の須藤京一のランエボを抜き前に出て勝利を決めた名シーンを再現した。シリーズでも屈指のシーンをレーザーによりしっかりと刻印し、『頭文字D』の熱い魂をいつでも身近に感じることができる。

ZIPPOのサイドには「150/001～150/150」のシリアルナンバーが刻まれている。世界に150個しか存在しないプレミアムな一品だ。ナンバーはランダムでの発送となる。

ガンメタリックのZIPPOは角度によって黒くもシルバーにも見える。高級感漂う質感と色味のZIPPOは、大人のファンにもぴったりに仕上がっている。本商品は講談社公認の『頭文字D』ライセンス取得商品として、作品の魅力を表現した限定品となっている。

商品サイズはH5.5×W3.8×D1.2cmで、素材は真鍮。米国Zippo社製となる。販売元は株式会社フェイス。数量限定生産のため、販売状況によっては早期に完売となる場合がある。

大阪オートメッセ2026は、2月13日から15日までインテックス大阪で開催。CAMSHOP.JPブースは1号館1-B4-2に出展する。