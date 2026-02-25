現場対応のリアル：荷台に小型EVを積む、いすゞ『エルフmio』×ヤマハ『ディアパソンC580』…大阪オートメッセ2026

普通免許で乗れるトラックとして注目を集めるいすゞ『エルフmio』（エルフミオ）は、防災やアウトドアまで使い道が広がることをアピールするため、大阪オートメッセ2026において展示を行っていた。

◆普通免許で乗れるエルフmioが示した新しいトラック像

いすゞブース…大阪オートメッセ2026

大阪オートメッセ2026（2月13～15日）のいすゞブースではトラックの新しい活用法とカスタマイズ提案が打ち出され仕事車の枠を超えたパーソナルユースとして来場者の関心を集めた。従来は法人利用が中心だったトラックを個人でも扱いやすい選択肢に広げようという狙いが見える展示だった。

展示車の中心は「エルフmio CROSS STYLE」（エルフミオ・クロススタイル）だ。東京オートサロン2026でコンセプトモデルとして登場した流れを受け、コンセプトにとどめず、各部パーツまで含めてディーラー販売を前提にした形へフィードバックした点が、大きなトピックになった。

◆災害救助を想定した外装カスタムの狙い

いすゞブース…大阪オートメッセ2026

今回の展示コンセプトは災害救助車両だ。災害発生時に現地へ駆けつけ救援を行うための装備として、外装パーツと運用性を両立させたコーディネートが施された。ベースに普通免許で乗れるエルフmioを選んだのは運用できるドライバーの裾野を広げいざという時に動かせる台数を増やす意図が読み取れる。

いすゞブース…大阪オートメッセ2026

外装はHARD CARGO製パーツを中心に構成し、仕事利用だけでなくアウトドアを楽しむ層にも刺さるギア感を演出している。ルーフラック／フロントガード／ランプバーなどを組み合わせ、見た目の迫力と実用装備とを両立した。またこれらのパーツを含めてディーラーで購入可能という導線も導入ハードルを下げる強みだ。

展示車両の見どころは外装の作り込みにある外装パーツはHARD CARGOが担当。エルフmio用フロントガードは新規に製作され、トラックの顔つきを一気にパーソナルユース寄りへ変えるカスタムパーツとして目をひいた。マーカーの有無を選べる仕様で近日リリース予定という点もニュース性がある。

いすゞブース…大阪オートメッセ2026

キャビン上部にはランプバーを装着し10灯の作業灯を並べたスタイルがインパクト十分だ。荷台まわりとキャビンに設けたラックは、アウトドアギアの固定や大型レジャー用品の積載に向き実用性だけでなく、デザインとして成立するところが狙い通りだ。

◆荷台に積む小型EV C580の特徴と使いどころ

いすゞブース…大阪オートメッセ2026

災害救助車両としての目玉は荷台に積まれたヤマハ製の小型EV『ディアパソンC580』（コンセプトモデル）だ。C580は軽トラックの荷台に載せられるサイズで設計されているため、エルフmioへの積載は余裕。災害現場へ到着したら車両から降ろして、荷物運搬など救助作業の足として使えるのが強みになる。

いすゞブース…大阪オートメッセ2026

特に、人力では運搬が重い資材があるとき、軽トラックでは入りにくい狭所でも、全幅1205mmのC580ならアクセスできる点は、災害時の現実的なメリットだ。小型EVながら最大350kgの牽引が可能でトランスポーターとしての実用性も高い。さらにバッテリーパック1個で航続35kmを確保し、交換式バッテリーによりバッテリー交換で連続運用できる点も、現場向きの仕様といえる。

いすゞブース…大阪オートメッセ2026

今回は災害救助をテーマにエルフmio＋C580の組み合わせが紹介されたが、農業や建築現場などでも活躍が想像できる。C580は小型特殊免許で一般道走行が可能とされるため、現場内の運搬車にとどまらず拠点間の短距離移動にも使える余地がある。EVならではの静粛性は住宅地に近い現場や早朝作業でも扱いやすい利点になる。

いすゞブース…大阪オートメッセ2026

農地でも効果は大きい。これまでは軽トラックで入れる地点まで入って、そこから先は人力になりがちだった収穫物の運搬も、狭い通路に入れる車幅とEVの運搬力で効率化が期待できる。C580はコンセプトモデルながら年内発売予定で、当初はリース供給が見込まれており、リリースが待たれる小型EVとなった。

いすゞブースはトラックの可能性を広げる展示だった。災害救助をテーマにしつつ、普通免許で乗れるエルフmioを軸にアウトドアまで用途を広げる提案を示したことで、パーソナルユーザーの注目を集めた。仕事車か趣味車かという二択ではなく、防災とレジャーをつなぐ実用カスタムとして提示した点が大阪オートメッセ2026らしい収穫といえる。