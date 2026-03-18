スズキ、農家と共同でEV軽トラック「キャリイ」の実証実験を開始…V2Hシステムも活用

スズキは、静岡県浜松市、静岡県湖西市、愛知県豊川市、熊本県阿蘇郡の農家と共同で、軽トラック『キャリイ』をベースにした電気自動車(BEV軽トラック)の実証実験を開始したと発表した。

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この実証実験は約1年間を予定しており、BEV軽トラックを実際の農作業現場や日常生活で使用してもらうとともに、V2H(ビークル・ツー・ホーム)システムを活用する。BEV軽トラックのバッテリーに蓄えた電気を自宅で使用するほか、一部の農家では自宅の蓄電池からBEV軽トラックへの充電も行う。

あわせて、農家の意見を直接聞きながら、車両データおよびV2Hシステムに関するデータを取得し、BEV軽トラックおよびV2Hの活用方法を検証する。

これらの実証実験を通じて、今後のBEV軽トラックの潜在需要やBEVの電池を活用した太陽光発電エネルギーの自産自消について検証し、より実用的で使いやすい製品開発やBEV関連サービスの提供を検討していく。

スズキは今後も、ちょうどいい航続距離を安心安全な電池で実現する「バッテリーリーン」な電動化システムの開発に取り組み、日々の移動における社会課題を解決する製品、サービスの提供を目指すとしている。

なお、V2Hとは「Vehicle(車) to Home(家)」の略で、電気自動車やプラグインハイブリッド車のバッテリーの電気を住宅で使用したり、住宅の蓄電池から車両に充電したりすることができるシステムの総称だ。