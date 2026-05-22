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BYDの軽EV『RACCO』、5月30日から全国展示キャラバンへ…発売は今夏

・BYD Auto Japanが軽EV「BYD RACCO」の展示キャラバンを実施する

・5月30日・31日の横浜赤レンガ倉庫「ル・ボラン カーズ・ミート 2026 横浜」が皮切り

・会場のアンケート回答者にオリジナルボトルドリンクを配る

BYD ラッコ（ジャパンモビリティショー2025）
  • BYD ラッコ（ジャパンモビリティショー2025）
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BYD Auto Japan（BAJ）は、今夏発売予定の軽自動車EV、BYD『RACCO』の車両展示キャラバンを、5月30日（土）から全国6会場で実施すると発表した。

【画像】BYDの軽EV『RACCO』

同社はまず、5月30日（土）・31日（日）に横浜赤レンガ倉庫で開催される自動車イベント「ル・ボラン カーズ・ミート 2026 横浜」に「BYD RACCO」を出展する。

その後、全国の大型商業施設で展示を展開する。各会場では、BYDに関するアンケートに回答した人を対象に、オリジナルボトルドリンクをプレゼントする。

全国キャラバン日程は、5/30（土）・31（日） 神奈川：横浜赤レンガ倉庫（ル・ボラン カーズ・ミート 2026 横浜）、6/13（土）・14（日） 愛知：ららぽーと愛知東郷、6/20（土）・21（日） 福岡：イオンモール福岡、6/27（土）・28（日） 岡山：イオンモール岡山、7/4（土）・5（日） 埼玉：イオンレイクタウンアウトレット、7/11（土）・12（日） 兵庫：イオンモール神戸北、だ。

BYD RACCOは、BAJが日本市場向けに専用開発した軽EVで、日本の軽自動車規格に合わせた設計を採用する。スーパートールワゴンにスライドドアを備えた乗用軽EVとしなる。

《森脇稔》

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