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トラックショー唯一の軽！スズキ、新型『エブリイ』で“遊びグルマ”の新たな選択肢を提案

スズキ エブリイ Jリミテッド（ジャパントラックショー2026）
  • スズキ エブリイ Jリミテッド（ジャパントラックショー2026）
  • 「ジャパントラックショー2026」に2台の軽を展示したスズキ
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5月14日から16日まで開催される「ジャパントラックショー2026」（パシフィコ横浜）で、会場唯一の「軽自動車」を並べるのがスズキだ。発売したばかりの改良版『エブリイ Jリミテッド』を展示し、大型トラックが立ち並ぶ中でもオレンジの車体が目を惹き、来場者の注目を集めている。

【画像】「ジャパントラックショー2026」に展示された『エブリイ』と『キャリイ』

軽商用車『エブリイ』シリーズは5月8日に一部仕様変更を発表。今回の変更では、軽商用車「エブリイ」は堅牢さ、軽乗用車「エブリイワゴン」は力強さと上質感をデザインテーマに、存在感を高めるフロントデザインへ刷新した。

インテリアは黒を基調とし、視認性を高めるデジタルスピードメーターや、全方位モニター付9インチメモリーナビゲーションを採用して機能を充実させた。

スズキ エブリイ Jリミテッド（ジャパントラックショー2026）スズキ エブリイ Jリミテッド（ジャパントラックショー2026）

安全面の進化にも注目だ。衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」に加え、アダプティブクルーズコントロール（ACC）［全車速追従機能付］、パーキングセンサー（フロント・リヤ）、車線逸脱抑制機能を採用する。スズキコネクトにも対応する。特にACCの追加はユーザーからの反響も大きく、SNS等では「待望のACC！」など話題となっていた。

「エブリイワゴン」では車体色に「マジェスティックディープグレーパールメタリック」を新たに設定したほか、ステアリングヒーターやワンアクションパワースライドドアに予約ロック機能を採用し、快適装備を強化した。

今回、「ジャパントラックショー2026」に展示されたのは、アウトドア需要に応える特別仕様の「Jリミテッド」だ。エブリイの広大な荷室（荷室長1820mm、荷室高1240mm、荷室幅1280mm、室内床面長1955mm ※いずれも2名乗車時）を、趣味に使い倒すことを想定した仕様となっているのが特徴。

スズキ エブリイ Jリミテッド（ジャパントラックショー2026）スズキ エブリイ Jリミテッド（ジャパントラックショー2026）

フロントの“SUZUKI”エンブレム、専用LEDヘッドランプ、前後バンパー、ドアハンドル、ピラー、ホイールキャップをブラック仕様とし、クロカンSUVを思わせるカスタムが施されている。さらに、レトロ感を醸し出す専用デカールも装着し、遊び心を感じさせるスタイリングに仕上がっている。

スズキはエブリイを使い倒すための様々なアクセサリーも用意。防水シートカバーや、インパネトレーマット、荷室内のルーフに取り付けるネットラックや荷室フック＆ラッシングベルト、2段ベッドセット、ルーフキャリア、外部電源セットなど、アウトドアやキャンプに嬉しい装備を充実させている（展示車にも一部を装着）。

『エブリイ』シリーズは134万3100円から、「Jリミテッド」の2WDが197万8900円、4WDが213万2900円（いずれも税込）となっている。

また、「ジャパントラックショー2026」では1月に発売した軽トラック『スーパーキャリイ』の特別仕様車「Xリミテッド」にスズキ推奨用品（スズキセレクトプラス用品）である「HARD CARGO」製品を装着した車両も展示。遊びグルマの新たな選択肢を提案している。

「ジャパントラックショー2026」に2台の軽を展示したスズキ「ジャパントラックショー2026」に2台の軽を展示したスズキ
《宮崎壮人》

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