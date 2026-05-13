「カッコよくなっちゃって」スズキの商用バン『エブリイ』改良にSNS注目！「ついにACC付いた」と新装備にも歓喜の声

スズキは軽商用車『エブリイ』、特別仕様車「Jリミテッド」、軽乗用車『エブリイワゴン』を5月8日より一部仕様変更して発売した。価格は134万3100円からだ。SNSでは、「カッコよくなっちゃって」「ついにACC付いたんだね！」などデザインや装備に注目が集まっている。

【詳細画像】スズキ エブリイの一部改良モデル

今回の変更では、「エブリイ」は堅牢さ、「エブリイワゴン」は力強さと上質感をデザインテーマに、存在感を高めるフロントデザインへ刷新した。

インテリアは黒を基調とし、視認性を高めるデジタルスピードメーターや、全方位モニター付9インチメモリーナビゲーションを採用して機能を充実させた。

スズキ エブリイ JOIN

安全面では、衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」に加え、アダプティブクルーズコントロール（ACC）［全車速追従機能付］、パーキングセンサー（フロント・リヤ）、車線逸脱抑制機能を採用する。スズキコネクトにも対応する。

「エブリイワゴン」では車体色に「マジェスティックディープグレーパールメタリック」を新たに設定したほか、ステアリングヒーターやワンアクションパワースライドドアに予約ロック機能を採用し、快適装備を強化した。

「エブリイ」「エブリイワゴン」は、経済産業省や国土交通省が普及を推進する「サポカーS ワイド」や、国土交通省の「ペダル踏み間違い急発進抑制装置（PMPD）認定車」に該当する。

目標販売台数（年間）は「エブリイ」シリーズで8万4000台とした。

スズキ エブリイワゴン PZターボスペシャル

そんなエブリイにX（旧Twitter）では、「エブリイくんさあカッコよくなっちゃって」「エブリイカッコよくなった。外観が商用車っぽくない」「顔変わって結構印象違うな」「ACCついた新しいエブリイいいな～～」「ついにエブリイにACC付いたんだね！！ 将来的にファミリーカーで欲しいな笑」など、刷新されたデザインと、ACCの追加に注目が集まっている。

また、「内装色が、アイボリーからブラックになったのは、自分としては好み」「内装が商用車然としたものから黒基調になったのは良いな」「新型エブリイなら住めそう」など、インテリアのカラーリングに高評価の声が寄せられているほか、車中泊やキャンプでの使い勝手に期待するユーザーのコメントも多く見られた。