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フォロフライのEVバン「F11」、定員が1名多い3人乗りの受注開始…航続479km

・フォロフライが商用EV「F11シリーズ」3人乗りモデルを受注開始した

・2人乗りと装備は共通で、追従機能付きクルーズや360度全方位モニターを搭載する

・LEVOの「電動化促進事業（トラック）」の補助制度を活用できる

フォロフライのEVバン「F11VS」の3人乗り
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フォロフライは6月2日、商用電気自動車（EV）「F11シリーズ」の新たなラインナップとして、乗車定員を3名に拡張した「3人乗りモデル」の受注開始した。

【画像】フォロフライのEVバン「F11VS」の3人乗り

フォロフライのEVバン「F11VS」の3人乗りフォロフライのEVバン「F11VS」の3人乗り

対象はバンタイプ「F11VS」。F11シリーズはラストワンマイルから中距離輸送まで対応する高性能EVバンとして、2026年1月から販売を開始している。これまでの2人乗りモデルは、複数名での乗務や現場直行などの要望を受け、3人乗りの設定が求められていたという。

3人乗りモデルは、乗車定員を2名から3名に拡大した仕様だが、バッテリー容量・航続距離・ボディサイズ、安全装備・快適装備は2人乗りモデルと共通としている。追従機能付きクルーズコントロールや、駐車時に安心な360度全方位モニターなどの安全装備を備える。

価格はオープン。一般財団法人環境優良車普及機構（LEVO）が執行する「令和7年度補正予算 商用車等の電動化促進事業（トラック）」の制度を活用できる。夜間充電プランなどの料金帯を組み合わせることで、トータルコストをディーゼル車と同等水準にできるとしている。

フォロフライのEVバン「F11VS」の3人乗りフォロフライのEVバン「F11VS」の3人乗り

最大積載量は2人乗りが1100kg、3人乗りが1000kg。バッテリー容量と航続距離はともに82.8kWh、479km（WLTP）としている。

《森脇稔》

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