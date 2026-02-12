ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

『頭文字D』30周年記念ビッグキャップ、大きくて目立つ…大阪オートメッセで先行発売へ

『頭文字D』ビッグキャップ
  • 『頭文字D』ビッグキャップ
  • 『頭文字D』ビッグキャップ
  • 『頭文字D』ビッグキャップ
  • 『頭文字D』ビッグキャップ
  • 『頭文字D』ビッグキャップ
  • 『頭文字D』ビッグキャップ
  • 『頭文字D』ビッグキャップ
  • 『頭文字D』ビッグキャップ

フェイスは、人気作品『頭文字D』の30周年を記念した公式ライセンス商品として、「『頭文字D』ビッグキャップ」を2月13日に開幕する大阪オートメッセ2026会場で先行発売する。

【画像全10枚】

本商品は、とにかく大きいサイズ感が特長の記念アイテムだ。会場での着用はもちろん、インテリアとして飾っても存在感抜群。30周年の節目にふさわしい、目を引く限定アイテムとなっている。

フロントには大きな「D」、サイドにはそれぞれ「藤原とうふ店(自家用)」「RedSuns」、後ろには30周年ロゴが刺繍で再現されている。30周年を記念して限定販売となる特別なアイテムだ。

初回生産数は200個限定となる。

大阪オートメッセ2026は、2月13日(金)、14日(土)、15日(日)の3日間、インテックス大阪で開催される。CAMSHOP.JPブースは1号館1-B4-2だ。

大阪オートメッセは1997年より大阪で開催されているモーターショーで、自動車とカスタマイズを軸にした多様なクルマ・エンターテイメントを追求している。例年20万人以上の来場者を誇る国内有数、関西最大級のビッグイベントだ。

CAMSHOP.JPはフェイスが運営する「ノリモノ雑貨」専門ブランドで、各自動車会社の公式ライセンスを取得した限定グッズを展開している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

頭文字D

大阪オートメッセ

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES