『頭文字D』30周年記念ビッグキャップ、大きくて目立つ…大阪オートメッセで先行発売へ

フェイスは、人気作品『頭文字D』の30周年を記念した公式ライセンス商品として、「『頭文字D』ビッグキャップ」を2月13日に開幕する大阪オートメッセ2026会場で先行発売する。

本商品は、とにかく大きいサイズ感が特長の記念アイテムだ。会場での着用はもちろん、インテリアとして飾っても存在感抜群。30周年の節目にふさわしい、目を引く限定アイテムとなっている。

フロントには大きな「D」、サイドにはそれぞれ「藤原とうふ店(自家用)」「RedSuns」、後ろには30周年ロゴが刺繍で再現されている。30周年を記念して限定販売となる特別なアイテムだ。

初回生産数は200個限定となる。

大阪オートメッセ2026は、2月13日(金)、14日(土)、15日(日)の3日間、インテックス大阪で開催される。CAMSHOP.JPブースは1号館1-B4-2だ。

大阪オートメッセは1997年より大阪で開催されているモーターショーで、自動車とカスタマイズを軸にした多様なクルマ・エンターテイメントを追求している。例年20万人以上の来場者を誇る国内有数、関西最大級のビッグイベントだ。

CAMSHOP.JPはフェイスが運営する「ノリモノ雑貨」専門ブランドで、各自動車会社の公式ライセンスを取得した限定グッズを展開している。