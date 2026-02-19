『頭文字D』藤原文太のスバル インプレッサWRX、連載30周年記念で腕時計化…車載メーターをイメージ

ウエニ貿易は、腕時計ブランド「エンジェルクローバー」から、講談社ヤングマガジンでの連載開始30周年を迎えた『頭文字D』とのコラボレーションウォッチ最新作「藤原文太 スバル インプレッサWRX(GC8) type R STi モデル」を発売する。2月18日予約開始、3月27日発売予定だ。

【画像全6枚】

累計発行部数5600万部を突破し、2025年で連載開始30年を迎える日本を代表する傑作漫画『頭文字D』。キャラクター、愛車、公道バトルといったカーアクションを中心に展開する物語で、主人公・藤原拓海の愛車であるトヨタAE86をはじめ実在の車種が多数登場。クルマファンだけでなく若者に対するクルマへの興味関心を抱かせるなど、自動車業界にも大きな影響を与えた。

今回登場するのは、「最速の男」藤原文太のスバル インプレッサWRX(GC8) type R STi モデル。数々の峠を制し、伝説を築いた文太のインプレッサWRX。その研ぎ澄まされた走りと佇まいを、時計という形に昇華させた。

ファンから寄せられた熱いリクエストに応え、マシンの鼓動を感じさせる細部までこだわり抜いたデザインで表現。30周年の節目にふさわしい、メモリアルな逸品となっている。

文字盤の12時位置に、インプレッサの型式GC8の「8」を配置。裏蓋にはホイールと30周年ロゴを印字した。サブダイヤルは、スピードメーターなど車載メーターをイメージしてデザイン。ケースサイドには藤原文太が営む「藤原とうふ店(自家用)」のロゴをデザインした。

購入特典として、メタルキーホルダーをプレゼントする。

型番はIN40-GC8。価格は3万6300円(税込)。販売店は全国の時計販売店、公式オンラインストア。スペックはソーラークオーツ(VR42、フル充電時約4ヶ月間駆動)、10気圧防水、ミネラルガラス、パワーリザーブ表示、ケース径40mm、ステンレススチールだ。