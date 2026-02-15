ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

購入後のスバル車を「本家」がハードウェアアップデート対応！「愛着を持てる取り組みは素敵」とSNSで注目

SUBARU（スバル）は2月13日、「東京オートサロン2026」で発表したハードウェアのアップデートプログラム「SUBARU UPGRADE SERVICE」3商品の先行予約を開始。この発表にSNSでは、「愛車に愛着を持てる取り組みは素敵」など注目を集めている。

【画像】ハードウェアがアップデートされるパーツや装備

これまで、ソフトウェアをアップデートする商品として、2023年に『レヴォーグ』（VN型）向け「SUBARU Active Damper e-Tune」、2025年に『BRZ』（ZD型）向け「SUBARU Sport Drive e-Tune」を発表しており、今回はその第三弾としてハードウェアをアップデートする商品を導入する。

先行予約を開始する3つの商品は、レヴォーグ（VN型）を対象とした、走りの質感を高める「SUBARU Dynamic Motion Package」と車内の快適性を向上させる「SUBARU Comfort Quiet Package」、レヴォーグ（VM型）および『WRX S4』（VA型）を対象とした、インテリアのコーディネートの幅を広げる「SUBARU Ultrasuede Package」となる。

レヴォーグ（VN型）向けのSUBARU Dynamic Motion Packageは、フロントサスペンションロアアームをWRX S4（VB型）と同様のピロボールブッシュを採用したパーツへ、またタイロッドエンドを湾曲形状のパーツへ交換。さらに、変更部品に合わせて前後の足回り各部の締結力を最適化し、車両姿勢を補正する。

純正の乗り心地を維持しながら、高い旋回性能や車両応答性を両立させることで、意のままに操る愉しさを提供する。メーカー希望小売価格は税込13万2000円。

レヴォーグ（VN型）向けSUBARU Comfort Quiet Packageは、前後ドアやルーフ、ホイールハウスなどの車体各所に吸音材および制振材を追加することで、車内へ入り込む走行音や雨音などを低減し、静粛性を向上させる。また、オーディオの音響特性を最適化することで、よりクリアで臨場感のあるサウンドを実現する。

これらにより、ドライブ中の会話や音楽を愉しめる快適な室内空間を提供する。メーカー希望小売価格は税込8万0300円。

レヴォーグ（VM型）、WRX S4（VA型）、『WRX STI』（VA型）、『フォレスター』（SJ型）、『インプレッサ』（GP型、GJ型）、『XV』（GP型）向けのSUBARU Ultrasuede Packageは、表皮にウルトラスエードを用いたステアリングホイールやシフトノブへ交換する。カラーはダークネイビー、バーガンディの2色を設定した。

アイサイトやエアバッグ、オーディオ類のスイッチなどの純正ステアリングホイールとしての機能を維持しながら、インテリアの質感を高め、コーディネートの幅を広げる。メーカー希望小売価格は、ステアリングホイール＆シフトノブセットが税込8万5800円、ステアリングホイールが税込6万6000円、シフトノブが税込2万3100円。

先行予約はSUBARUオフィシャルWebサイト「SUBARU UPGRADE SERVICE」より申し込める。予約期間は3月31日まで。発売時期は4月を予定している。

この発表にX（旧Twitter）では、「ユーザーが長く、かつ愛車に愛着を持てる取り組みは素敵だと思います」「スバルがコンピューターのアップデートサービスしてくれるの あれにはビーストモードあるのかな？」などのコメントが寄せられ話題に。

さらに、「SUBARUさんには是非トランクオープナーセットアップ機能でのアップデートをお願いしたいですね」「Google Geminiに対応したAndroid autoが使い勝手がかなり良い。これで無線接続できれば最高なのに。Updateで機能追加できませんかSUBARUさん」など、さらなるアップデートの要望の声も上がっていた。

《レスポンス編集部》

