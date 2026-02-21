ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

スズキ『eビターラ』がインド発売、2000か所の充電器設置に「気合いの入り方が違う」の声、日本では試乗報告も続々

スズキ eビターラ
スズキのインド子会社のマルチスズキは2月17日、スズキ初の量産バッテリーEV『eビターラ（e VITARA）』の販売をインドで開始したと発表した。SNSでは、「スズキも気合いの入り方が違うな」など、話題になっている。

【画像】スズキ eビターラ 海外仕様と日本仕様

「eビターラ」は、「Emotional Versatile Cruiser」をコンセプトに、先進感と力強さを併せ持つデザイン、BEVらしいキビキビとしたシャープな走りを実現するBEVパワートレイン、BEV専用に新しく開発したプラットフォーム「HEARTECT-e」を採用したSUVだ。日本では1月よりデリバリーを開始している。

スズキ eビターラスズキ eビターラ

インド国内では、顧客に安心して「eビターラ」に乗ってもらうための「e for me」戦略を展開している。充電網を充実させるため、1100以上の都市に2000か所以上のマルチスズキ専用充電器を設置した。2030年までには、販売店、充電器設置事業者を通じて、10万か所以上の充電器の利用を可能とする計画だ。

また、充電器の検索、自車の充電状況等を確認できる「e for me」アプリも提供している。さらに、BEVの修理や整備に対応したサービス工場を1500拠点配備したほか、移動整備車を導入し、BEV利用者の利便性を高め、インド全国で安心して「eビターラ」を使用できるよう、サポートしている。

スズキ eビターラ（Z 4WD）スズキ eビターラ（Z 4WD）

X（旧Twitter）では、「スズキも気合いの入り方が違うな」といったコメントのほか、「インド製だから、インドから見れば自国製品。どこまで売れるかな」「向こうの評価が気になる」などインドでの反応が気になるというコメントも。

また、日本では販売店での試乗も開始されており、「実物見てきた。 クォリティも高いしめちゃくちゃ良いと思う」「サイズ感も良いし、内装もカッコイイ」「想像以上に大きく感じる」「eビターラ売れそうだね」といった感想が続々と寄せられている。

《鴛海千穂》

