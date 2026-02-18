ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

スズキ初の量産EV「e VITARA」、インド発売…2000か所以上の専用充電器を設置

スズキのインド子会社のマルチスズキは2月17日、スズキ初の量産バッテリーEV『e VITARA』の販売をインドで開始したと発表した。

「e VITARA」は、「Emotional Versatile Cruiser」をコンセプトに、先進感と力強さを併せ持つデザイン、BEVらしいキビキビとしたシャープな走りを実現するBEVパワートレイン、BEV専用に新しく開発したプラットフォーム「HEARTECT-e」を採用したSUVだ。

インド国内では、顧客に安心して「e VITARA」に乗ってもらうための「e for me」戦略を展開している。充電網を充実させるため、1100以上の都市に2000か所以上のマルチスズキ専用充電器を設置した。2030年までには、販売店、充電器設置事業者を通じて、10万か所以上の充電器の利用を可能とする計画だ。

また、充電器の検索、自車の充電状況等を確認できる「e for me」アプリも提供している。さらに、BEVの修理や整備に対応したサービス工場を1500拠点配備したほか、移動整備車を導入し、BEV利用者の利便性を高め、インド全国で安心して「e VITARA」を使用できるよう、サポートしている。

「e VITARA」はマルチ・スズキのハンサルプール工場(グジャラート州)で生産するスズキのBEV世界戦略車第一弾。欧州、日本で販売を開始しており、世界100以上の国と地域へ輸出する予定だ。

