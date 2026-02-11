新型EV徹底比較！日産『リーフ』とスズキ『eビターラ』、決め手は価格？ 航続距離？ 購入時のポイントをチェック

2026年1月、政府のEV補助金が129万円に引き上げられたタイミングで、2台のEVが販売を開始した。スズキ『eビターラ』と日産『リーフ』。どちらもクロスオーバーSUVタイプで、ボディサイズも近い。スペックや航続距離、充電性能はどう違うのか？ 走行性能も含め、比較してみよう。

◆ボディサイズ

スズキ eビターラ

全長：4275mm

全幅：1800mm

全高：1640mm

ホイールベース：2700mm

最低地上高：185mm

最小旋回半径：5.2m

車両重量：1700kg～1890kg

日産 リーフ

全長：4360mm

全幅：1810mm

全高：1550mm（プロパイロット2.0装着車は1565mm）

ホイールベース：2690mm

最低地上高：135mm

最小旋回半径：5.3m

車両重量：1750kg～1920kg

スズキ eビターラ（Z 4WD）

日産 リーフ（B7 G）

全長はリーフが85mm長く、全高はeビターラが90mm高いが、おおよそのサイズ感はほぼ同じ。SUVとしての性能を売りにするeビターラは最低地上高が185mmと、リーフに対し50mm高い点に注目だ。

どちらも一般的なハイルーフ式の機械式駐車場に対応するサイズだが、ガソリン車と比べEVは重量があるため、断られることもあるので要注意だ。

また、新型リーフはクロスオーバーSUVデザインに生まれ変わったが、ハッチバックタイプだった先代とサイズ感は変わっていない（先代リーフ：全長4480mm、全幅1790mm、全高1540mm、ホイールベース2700mm）。

◆パワートレインのスペック

スズキ eビターラ（Z 4WD）

日産 リーフ（B7 G）

スズキ eビターラ

最高出力：128kW（4WDはフロント128kW、リア48kW、合計135kW）

定格出力：64kW（4WDはフロント64kW、リア31kW）

最大トルク：193Nm（4WDはフロント193Nm、リア114Nm、合計307Nm）

日産 リーフ

最高出力：130kW（B7は160kW）

定格出力：70kW

最大トルク：345Nm（B7は355Nm）

出力そのものは2台ほぼ同じ。eビターラは、リアにもモーターを搭載することでコンパクトEVでは珍しい4WDを設定するのが大きな特徴だ。

リーフには4WDの設定はないが、最大トルクでは廉価グレードの「B5」でも345Nmとeビターラを大きく上回る。車重ではわずかに重いリーフだが、それを補って余りある加速力を味わうことができるだろう。

◆航続距離と充電性能

スズキ eビターラ（Z 4WD）

日産 リーフ（B7 G）

スズキ eビターラ

一充電走行距離：433km（X）～520km（Z 2WD）

交流電力消費率：124Wh/km（X）～144Wh/km（Z 4WD）

日産 リーフ

一充電走行距離：469km（B5 X、B5 G）～702km（B7 X）

交流電力消費率：118Wh/km（B5 S）～133Wh/km（B7 G）

※いずれもWLTCモード

エントリーグレードでも400km以上の航続距離を実現している2台。日常使いはもちろん、休日の遠出にも問題なく活躍してくれそうだ。また、リーフは最上級グレードの「B7 X」で702kmと、ガソリン車並みの航続距離を実現しているのも特筆すべきポイントだ。

充電性能に関しては、90kW急速充電で約45分でバッテリーの10～80％まで充填が可能なのは2台ともほぼ同じ。家庭用などの6kW普通充電では、バッテリー容量によって満充電までの時間が異なるが、eビターラが約8.5～10.5時間、リーフが約10～14時間となっている（いずれもバッテリー残量警告灯が点灯した時点から満充電までの時間）。

◆価格とラインアップ

スズキ eビターラ（Z 4WD）

日産 リーフ（B7 G）

スズキ eビターラ

399万3000円～

X：399万3000円

Z 2WD：448万8000円

Z 4WD：492万8000円

日産 リーフ

438万9000円～

B5 S：438万9000円

B5 X：473万8800円

B5 G：564万8500円

B7 X：518万8700円

B7 G：599万9400円

eビターラは最廉価グレードで400万円を切っているのが目玉だが、リーフも「B5」グレードを追加したことで400万円台前半から購入ができるようになった。またこれらの中で最も航続距離が長い（702km）「リーフ B7 X」は518万8700円と、価格に対するパフォーマンスでは群を抜いている。

補助金129万円を加味すると、eビターラが実質270万3000円から、リーフが309万9000円からとなる。これに加えて住んでいる地域によっては、自治体による補助金が適用となる場合があるため、適用額によっては上級グレードも狙い目となる。

またリーフには、専用の内外装に仕立てられたカスタマイズモデルの「AUTECH（オーテック）」が設定されるのもポイント。「AUTECH B5」は616万2200円、「AUTECH B5」が651万3100円となっている。

◆走りの違いは

スズキ eビターラ（Z 4WD）

日産 リーフ（B7 G）

走行面では、キャラクターの印象は大きく異なる。

eビターラは、手応えのあるハンドリングと、車体の剛性感が感じられるカッチリとした走りが特徴だ。重量物である大容量バッテリーを支えるためサスペンションは固く締め上げられていると感じるが、段差などでの突き上げが車内に伝わるのはわずか。直進時もコーナリング時にも、安定した思い通りの走りを実現してくれる。

よりeビターラならではの走りを体感するなら電動4WDの「ALLGRIP-e」だ。シチュエーションに応じて前後の駆動配分を変更するほか、旋回時に後輪を駆動させることでより安定して走行することができる。合計出力自体はわずかな違いしかないが、より上質な走りを味わうことができるのが4WDだ。また、悪路をスムーズに脱出できる本格派な「トレイルモード」が備わるのも4WDのみとなる。

スズキ eビターラ（Z 4WD）

一方リーフは、ハンドリングから軽快だ。より大きなトルクも相まって、軽々とした身のこなしが特徴となる。ドライブモードを「STANDARD」「ECO」「SPORT」「PERSONAL」の4つから選択でき、「SPORT」ではより手応えのあるハンドリングと、すさまじい加速力が味わえる。「PERSONAL」では操舵力や加速力を自分好みに設定することも可能だ。

また新機能の「インテリジェント ディスタンスコントロール」も新しいリーフの走りに一役買っている。前走車を認識して、車間距離を回生ブレーキの力でスムーズに制御してくれるというもので、市街地や混雑した道路を走る際にはほぼアクセルペダル操作だけで巡航できるので、疲労軽減にも貢献する。このほか、高速道路でのハンズオフ（手放し運転）ができる「プロパイロット2.0」が選べるのもリーフの強みだろう。

日産 リーフ（B7 G）のインテリジェント ディスタンスコントロール

このほかにも、eビターラには冬場にも嬉しいステアリングヒーターやシートヒーターが装備されていたり、リーフは日産初の調光パノラミックガラスルーフによる明るい車内を実現しているなど、見どころは多い。実車を見て、試乗してチェックすることをオススメする。