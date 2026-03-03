ニデック人事情報など…2月掲載の人事情報まとめ

ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

2月に掲載された人事情報に関する記事を人気順にランキング形式で紹介します。今月はニデックの人事情報に注目が集まりました。

1位）ニデック（旧 日本電産）・人事情報　2026年1月1日付
https://response.jp/article/2026/02/16/407481.html
ニデック（旧 日本電産）株式会社は、2026年1月1日付の人事異動について発表しました。専務執行役員最高技術責任者など8人。

2位）東海理化・人事情報　2025年12月25日付
https://response.jp/article/2026/02/06/407089.html
東海理化は、2025年12月25日付の監査役退任について発表しました。秋田俊樹常勤監査役が退任。

3位）三菱自動車工業・人事情報　2026年1月1日付
https://response.jp/article/2026/02/06/407050.html
三菱自動車工業は、2026年1月1日付の人事異動について発表しました。執行役員副社長補佐とイノベーションセンター長の人事異動。

4位）三菱自動車工業・人事情報　2026年4月1日付・6月開催予定定時株主総会後付
https://response.jp/article/2026/02/24/407767.html
三菱自動車工業は、2026年4月1日付の代表執行役の異動と、6月開催予定の定時株主総会後の取締役会で選定する取締役会長予定者について発表しました。加藤隆雄代表執行役社長兼最高経営責任者が代表執行役CEOに異動します。

5位）日野自動車・人事異動　2026年1月1日付・2月1日付
https://response.jp/article/2026/02/12/407309.html
日野自動車は、2026年1月1日付・2月1日付の人事異動について発表しました。CxO、DCxOの退任、本部長・CxO等の体制。

《レスポンス編集部》

