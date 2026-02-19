ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

スバル『フォレスター』新型、最高評価のファイブスター賞…JNCAP 2025

スバル・フォレスター
  • スバル・フォレスター
  • スバル・フォレスター
  • スバル・フォレスター
  • スバル・フォレスター
  • スバル・フォレスター

SUBARU（スバル）は2月18日、国土交通省と独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)が実施した自動車アセスメント(JNCAP)において、『フォレスター』新型が2025年度の総合評価で最高評価の「ファイブスター賞」を受賞したと発表した。

【画像】スバル『フォレスター』新型

スバル・フォレスタースバル・フォレスター

新型フォレスターは、先進安全装備、優れた運動性能、高いユーティリティなどを備えた正統派SUVとして、日常から非日常まで乗る人の期待に応える設計となっている。

JNCAPファイブスター賞は、「予防安全性能」および「衝突安全性能」の評価がAランクかつ「事故自動緊急通報装置」を備えていることが条件となる。今回の試験では、新型フォレスターが持つ安全性能が高く評価され、受賞に至った。

スバル・フォレスタースバル・フォレスター

予防安全性能では、ステレオカメラに加え、広角単眼カメラを採用することでプリクラッシュブレーキの対応範囲を拡大。さらに前後4つのレーダーを組み合わせて360度センシングを実現したアイサイトを全車標準装備している。交差点の右左折時や見通しの悪い場所での出会い頭など、幅広いシーンで衝突回避のサポートを行う。

衝突安全性能では、スバルグローバルプラットフォーム×フルインナーフレーム構造を採用し、衝突エネルギー吸収率を向上させるとともに、衝突時における相手側の被害軽減を実現している。さらに8つの乗員保護エアバッグに加え、歩行者やサイクリストの頭部へのダメージを軽減するサイクリスト対応歩行者保護エアバッグを全車標準装備している。

また、万が一交通事故やトラブルが発生した際に、ボタンを押すだけでコールセンターへ接続するコネクティッドサービス「MySubaru Connect」を搭載。24時間365日、クルマに乗るすべての人に、さらなる安心を提供する。

スバルは、提供価値である「安心と愉しさ」を支える重要な要素である安全性能を、総合安全の考え方に基づいて今後も進化させ、2030年死亡交通事故ゼロを目指す。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スバル フォレスター

スバル（ブランド、自動車）

JNCAP NASVA 自動車事故対策機構

SUV・クロスオーバー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES