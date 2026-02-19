スバル『フォレスター』新型、最高評価のファイブスター賞…JNCAP 2025

SUBARU（スバル）は2月18日、国土交通省と独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)が実施した自動車アセスメント(JNCAP)において、『フォレスター』新型が2025年度の総合評価で最高評価の「ファイブスター賞」を受賞したと発表した。

【画像】スバル『フォレスター』新型

スバル・フォレスター

新型フォレスターは、先進安全装備、優れた運動性能、高いユーティリティなどを備えた正統派SUVとして、日常から非日常まで乗る人の期待に応える設計となっている。

JNCAPファイブスター賞は、「予防安全性能」および「衝突安全性能」の評価がAランクかつ「事故自動緊急通報装置」を備えていることが条件となる。今回の試験では、新型フォレスターが持つ安全性能が高く評価され、受賞に至った。

スバル・フォレスター

予防安全性能では、ステレオカメラに加え、広角単眼カメラを採用することでプリクラッシュブレーキの対応範囲を拡大。さらに前後4つのレーダーを組み合わせて360度センシングを実現したアイサイトを全車標準装備している。交差点の右左折時や見通しの悪い場所での出会い頭など、幅広いシーンで衝突回避のサポートを行う。

衝突安全性能では、スバルグローバルプラットフォーム×フルインナーフレーム構造を採用し、衝突エネルギー吸収率を向上させるとともに、衝突時における相手側の被害軽減を実現している。さらに8つの乗員保護エアバッグに加え、歩行者やサイクリストの頭部へのダメージを軽減するサイクリスト対応歩行者保護エアバッグを全車標準装備している。

また、万が一交通事故やトラブルが発生した際に、ボタンを押すだけでコールセンターへ接続するコネクティッドサービス「MySubaru Connect」を搭載。24時間365日、クルマに乗るすべての人に、さらなる安心を提供する。

スバルは、提供価値である「安心と愉しさ」を支える重要な要素である安全性能を、総合安全の考え方に基づいて今後も進化させ、2030年死亡交通事故ゼロを目指す。