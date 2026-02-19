ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

スバル第3のEV『アンチャーテッド』、米国発売へ…航続480km以上

スバル・アンチャーテッド
  • スバル・アンチャーテッド
  • スバル・アンチャーテッド
  • スバル・アンチャーテッド
  • スバル・アンチャーテッド
  • スバル・アンチャーテッド
  • スバル・アンチャーテッド
  • スバル・アンチャーテッド
  • スバル・アンチャーテッド

スバル・オブ・アメリカは、新型EV『アンチャーテッド』を2026年前半に発売する。メーカー希望小売価格は3万4995ドルからとなり、スバルのEVラインナップで最も低い価格設定となる。

【画像】スバル・アンチャーテッド

アンチャーテッドは、全電動のコンパクトクロスオーバーで、機敏な走行性能と、ほとんどのモデルに標準装備されるスバル・シンメトリカルAWDを特徴とする。1回の充電で300マイル(約480km)以上の航続距離を実現している。

スバル・アンチャーテッドスバル・アンチャーテッド

全モデルに8.2インチの最低地上高、ワイヤレスのアップルカープレイとアンドロイドオート対応の14インチマルチメディアシステム、運転支援技術「アイサイト」、パワーリアゲート、オールウェザーパッケージを標準装備する。

トリムレベルは、プレミアムFWD、スポーツ、GTの3種類を用意。エントリーモデルのプレミアムFWDは前輪駆動のみで、航続距離は300マイル以上、最高出力は221馬力となる。限定数での販売となる。

スバル・アンチャーテッドスバル・アンチャーテッド

スポーツとGTモデルには、スバル・シンメトリカルAWDとXモードを標準装備。航続距離は285マイル以上、最高出力は338馬力で、ヒョンデの『コナEV』やキアの『ニーロEV』を上回る性能を持つ。

全グレードに74.7kWhのリチウムイオンバッテリーを搭載。『ソルテラ』や『トレイルシーカー』と共通のバッテリー予熱システムにより、寒冷地でも最大150kWでの最適な充電が可能だ。11kWの車載充電器により、自宅での急速充電にも対応する。

全モデルに北米充電規格(NACS)の充電ポートを採用し、全米2万5000カ所以上の充電ステーションへのアクセスが可能となる。

スバル・アンチャーテッドスバル・アンチャーテッド

スバル初の全電動CUVは、スポーティで効率的な走行性能を重視。スポーツとGTグレードでは、前後アクスルに配置されたデュアル電気モーターから最大338馬力を発揮し、スバルがチューニングしたサスペンションによりバランスの取れた応答性の高いハンドリングを実現する。

ソルテラEVと比較して、アンチャーテッドは全長が約7インチ短いが、2列目シート後方に25立方フィート以上の荷室容量を確保。市街地では、クロストレックに近い回転半径により高い操縦性を発揮する。

スバルのエンジニアは、アンチャーテッドの直進安定性、ハンドリング、砂利や土、雪などの路面でのグリップ性能を、広範なシャシー開発を通じて実現した。軽量で剛性の高い高張力鋼、床下バッテリーによる構造サポート、空力性能の向上、専用チューニングされたサスペンションコンポーネントにより、さまざまな路面で安定したハンドリングを実現する。

なお、スバル・アンチャーテッドは日本で組み立てられる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スバル（ブランド、自動車）

SUV・クロスオーバー

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES