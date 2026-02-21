ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

トヨタ『ヤリス』に6速MTを新設定、新色は「マスタード」…3月2日発売

トヨタ ヤリス Z「URBANO」（ブラック×マスタード）
  • トヨタ ヤリス Z「URBANO」（ブラック×マスタード）
  • トヨタ ヤリス Z「URBANO」の6MT・2WD
  • トヨタ・ヤリス の一部改良モデル
  • トヨタ・ヤリス の一部改良モデル
  • トヨタ・ヤリス の一部改良モデル
  • トヨタ・ヤリス の一部改良モデル
  • トヨタ・ヤリス の一部改良モデル
  • トヨタ・ヤリス の一部改良モデル

トヨタ自動車は2月20日、コンパクトカー『ヤリス』を一部改良し、3月2日に発売すると発表した。今回の改良では、新たな装備品とボディカラーによって商品の魅力を強化するとともに、特別仕様車Z「URBANO」には6速MT車を新設定した。

【画像】トヨタ・ヤリス の一部改良モデル

人気の装備を充実させるため、ハイブリッド車には電動パーキングブレーキとブレーキホールド機能を標準装備。フロント席アームレストはハイブリッド車のZとGグレードに標準装備する。また、10.5インチディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）をZグレードに標準装備した。

トヨタ・ヤリス の一部改良モデルトヨタ・ヤリス の一部改良モデル

さらに、8インチディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）PlusをGグレードに、スマートエントリー（運転席・助手席・バックドア/アンサーバック機能付）とスタートシステムを全グレードに標準装備化。寒冷地仕様は4WDに標準装備、2WDにはメーカーオプションとして設定する。

ボディカラーでは、新色モノトーンの「マスタード」をZグレードに採用。また、ブラック加飾のドアミラーとシャークフィンアンテナを全グレードに設定した。

トヨタ ヤリス Z「URBANO」の6MT・2WDトヨタ ヤリス Z「URBANO」の6MT・2WD

特別仕様車Z「URBANO」は、ベースとなるZグレードの改良内容に加え、6速MT車（1.5リットルガソリン車・2WD）を新設定。新色ボディカラーのツートーン「ブラック×マスタード」を採用した。Z「URBANO」の価格は230万7800円から。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ ヤリス、ヴィッツ

トヨタ自動車

コンパクトカー

ハイブリッドカー HV、HEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES