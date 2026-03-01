アルファロメオ『ジュニア』、日本のユーザーの声に応えた「白い限定車」発売、価格は499万円

ステランティスジャパンは、アルファロメオのコンパクトモデル『ジュニア』の限定車「ジュニア イブリダ エディツィオーネ ビアンコ」を2月26日より120台限定で発売した。メーカー希望小売価格は499万円（税込）。

【画像】日本限定120台の「白い」アルファロメオ ジュニア

ベースとなるジュニア イブリダは、アルファロメオの美学を凝縮したコンパクトモデルとして、洗練されたイタリアンデザインと先進のハイブリッド技術を融合したモデルだ。都市において快適性とスポーティな走りを両立し、日常に情熱的なドライビング体験をもたらす。

アルファロメオ ジュニア イブリダ エディツィオーネ ビアンコ

今回の限定車「エディツィオーネ ビアンコ」は、日本のユーザーから白のボディカラーを求める声に応えて設定した「センピオーネホワイト」が特長。イタリア・ミラノの歴史ある地区センピオーネにある「平和の門」の白い大理石から着想を得たオリジナルカラーだ。ブラックルーフとの組み合わせにより、洗練されたツートーンのコントラストが際立つ特別な装いとなっている。

エクステリアには、スポーティさを強調する特別装備を採用した。空力抵抗を削減しエアロダイナミクスの向上を目的に設計された18インチエアロホイールに加え、カーボン調のミラーハウジング（ミラーキャップ）やカーボン調デカール仕上げのフロントリップスポイラーが、走りへの追求心を感じさせる精悍な印象を与える。

アルファロメオ ジュニア イブリダ エディツィオーネ ビアンコ

さらに本限定車専用のカーボンキーケースを付属し、限定車としての特別感を添えている。