アルファロメオ『ジュニア』、ゴールドアクセントの「イブリダ インテンサ」は180台限定…508万円

ステランティスジャパンは1月7日、アルファロメオの小型スポーツ『ジュニア』の限定車「イブリダ インテンサ」を、180台限定で全国のアルファロメオ正規ディーラーで発売すると発表した。メーカー希望小売価格は508万円だ。

【画像】アルファロメオ『ジュニア』の「イブリダ インテンサ」

INTENSAは、イタリア語で「強烈な」「情熱的な」「力強い」を意味し、アルファロメオの情熱を象徴する限定シリーズとして展開されてきた。2025年9月に発売した『トナーレ ハイブリッド インテンサ』を皮切りに、『ジュリア』、『ステルヴィオ』にも展開され、今回登場する『ジュニア イブリダ インテンサ』がこのシリーズを締めくくる。

ベースとなるジュニアのイブリダは、アルファロメオの美学を凝縮したコンパクトスポーツとして、洗練されたイタリアンデザインと先進のハイブリッド技術を融合したモデル。都市での快適性とスポーティな走りを両立し、日常に情熱的なドライビング体験をもたらす。

外装には、グロスブラックを基調にゴールドのアクセントを組み合わせたINTENSA専用のパーツを備える。さらに、ビショーネ(蛇)をあしらったプログレッソデザインのスクデット(盾型グリル)をボディ同色に仕立てることにより、美しいボディラインにさらなる存在感と気品を与えている。

内装では、タンカラー(淡い茶色)のアクセントとアルカンターラ素材を随所に採用し、クラフトマンシップが息づく上質な空間を演出。シートやセンターアームレストにはINTENSAロゴが刻まれ、細部にまでこだわった仕上げが限定車ならではの特別感を際立たせる。

特別装備は、グロスブラック+ゴールドアクセント ボディキット(特別エクステリアパーツ)、スクデット プログレッソ(ボディ同色)、18インチ フォリ アルミホイール(ゴールド仕上げ)、アルカンターラ/エコレザーシート(タンカラーステッチ)、アルカンターラ インテリア加飾(タンカラーステッチ、INTENSAロゴ)、アルカンターラ/レザー ステアリング(タンカラーステッチ、オーディオコントローラー付き)。

ボディカラーは、「トルトーナ ブラック」(100台限定)と、「ブレラ レッド/ブラックルーフ」(80台限定)の2色展開となる。