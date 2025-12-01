ホーム 試乗記 輸入車 記事

【アルファロメオ ジュニア 新型試乗】音でも魅了する官能派も、HV化でおりこうさんに？…岩貞るみこ

アルファロメオ ジュニア
  • アルファロメオ ジュニア
  • アルファロメオ ジュニア
  • アルファロメオ ジュニア
  • アルファロメオ ジュニア
  • アルファロメオ ジュニア
  • アルファロメオ ジュニア
  • アルファロメオ ジュニア
  • アルファロメオ ジュニア

今回のワンポイント確認は、「音でも魅了する官能派アルファロメオなのに、ハイブリッド（HV）になったら単なるおりこうさんになってしまうのか」である。

【画像】アルファロメオ ジュニア

アルファロメオの魅力はその色気にある。外観デザインも、インテリアも、そしてエンジン音や匂いまでもすべてがメロい。メロメロである。だというのにHVって。無駄を愛し、だれかの価値観よりも自分が好きなことを貫き、我が道をいくのがアルファロメオじゃなかったのか。なのに時代の流れとはいえHVって。

半ばふてくされながらアルファロメオ『ジュニア』を目の前にしたら、ジュニアと控えめな名前がついているくせに存在感とハイブランド感がすごい。「胸よ、さわげ」がこのクルマのキャッチコピーだが、騒ぎまくりである。

◆加速はアルファロメオの美学そのもの

アルファロメオ ジュニアアルファロメオ ジュニア

いや、しかしHVである。まず、スタートスイッチをオンにするとモーターが起動し、そしてエンジンも始動する。直列の3気筒エンジン、だというのにエンジン音は凛々しいではないか。低音なのにキレがいいのだ。そしてアクセルを踏んだとたんの瞬発力のよさ。一瞬、気持ちを置いていかれるほどの軽さで、心のなかで「ひょえっ」とおかしな声が出てしまう。これぞ、モーターのアシスト力。悪くない。いや、実にいい。HVとはいえこの麗しい加速は、アルファロメオの美学そのものではないか。

HVは、アクセルペダルから足を離すと回生ブレーキがかかる。エンジンブレーキのように速度も落ちるのだが、ジュニアは期待している感覚よりも強めにしっかり効いてくる。飛ぶような加速を見せつつも気持ちにゆとりが生まれるのは、きっとこの減速感もあるだろう。安定感があって頼もしいのだ。

さらに、ハンドルの軽さと応答性のよさも、スポーティさを演出しまくっている。ちょっと切っただけでボディがすっと反応するリズム感が気持ちよく、さらに、車庫入れやUターンなどでの小回りもしやすく感じる。

◆お気に入りの演出と安全装備

アルファロメオ ジュニアアルファロメオ ジュニア

車内の演出は、メーターまわりやセンターコンソールにアンビエントライトがあり、8色のなかから選択が可能。もちろん、赤にすることをお勧めしたい。さらに、ドライブモードは、スポーティ・ノーマル・エコ（アルファロメオ的には、ダイナミック、ナチュラル、アドバンスト・エフィシェンシーと表現）とあるのだが、スポーティなモードに入れると問答無用でライトは赤になる。すてき。

試乗車には、ルームミラーにオプション装着のドライブレコーダー付きディスプレイミラーが搭載されていた。画角が広くて見やすい。時計も表示されるので、視線移動もすごく楽。一方で、リアカメラの画像を映し出すため、カメラに水滴がついたり直射日光が当たったりすると見えづらさがあるのは否めない。ついでに、後席の人が寝ているかどうかも確認できないので、チャイルドシートなどで子どもを後席に載せるドライバーはふつうタイプのままにするか、角度を変えて後席が映るようにする工夫が必要だろう。

また、安全装備として個人的に気に入ったのが、トラフィックサイン・レコグニッション（TSR）。制限速度の標識を読み取ってインパネに表示するほか、時速5kmほどオーバーすると点滅させて「ポコポコ」という音で教えてくれる。少し煩わしく感じないこともないけれど、郊外の道を気持ちよく走っていると、いつのまにか速度をオーバーしそうになるため、有効である。

今回は500kmほどの道を高速6：郊外3：都内渋滞：1で走って燃費はリッターあたり約21km。燃料計の針は半分をちょい切るくらいだったので、ロングドライブも安心である。なにより、ボディサイズが全長4195×全幅1780×全高1585mmなので、とても使いやすいことも高評価だ。

アルファロメオ ジュニアアルファロメオ ジュニア

◆昭和の色男ではなく、令和の「ビジュいいじゃん」な男前

今回のワンポイント確認、「音でも魅了する官能派アルファロメオなのに、HVになったら単なるおりこうさんになってしまうのか」は、昭和の色男ではなく、令和の「ビジュいいじゃん」な男前はきっとこんな感じ。走る感覚は切れ味するどく、でも、さりげなくドライバーをサポートし、安心感すらいだかせてくれる。やっぱりアルファロメオは、ハートを射抜くのがうまかった、である。

■5つ星評価
パッケージング：★★★★★
インテリア/居住性：★★★★
パワーソース：★★★★★
フットワーク：★★★★★
オススメ度：★★★★★

岩貞るみこ｜モータージャーナリスト/作家
イタリア在住経験があり、グローバルなユーザー視点から行政に対し積極的に発言を行っている。レスポンスでは、女性ユーザーの本音で語るインプレを執筆するほか、コラム『岩貞るみこの人道車医』を連載中。著書に「未来のクルマができるまで 世界初、水素で走る燃料電池自動車 MIRAI」「ハチ公物語」「命をつなげ！ドクターヘリ」ほか多数。2024年6月に最新刊「こちら、沖縄美ら海水族館 動物健康管理室。」を上梓（すべて講談社）。

《岩貞るみこ》
岩貞るみこ

岩貞るみこ

岩貞るみこ｜モータージャーナリスト/作家 イタリア在住経験があり、グローバルなユーザー視点から行政に対し積極的に発言を行っている。レスポンスでは、女性ユーザーの本音で語るインプレを執筆するほか、コラム『岩貞るみこの人道車医』を連載中。著書に「未来のクルマができるまで 世界初、水素で走る燃料電池自動車 MIRAI」「ハチ公物語」「命をつなげ！ドクターヘリ」ほか多数。2024年6月に最新刊「こちら、沖縄美ら海水族館 動物健康管理室。」を上梓（すべて講談社）。

+　続きを読む

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

アルファロメオ ジュニア（Junior）

アルファロメオ（Alfa Romeo）

レスポンス試乗記

SUV・クロスオーバー

ハイブリッドカー HV、HEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES