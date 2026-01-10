レイズ『VOLK RACING TE37』が30周年！熱気ムンムンな会場で限定モデル披露…東京オートサロン2026

毎年膨大な数の新作ホイールを展示するレイズ。東京オートサロン2026（幕張メッセ／1月9日～11日）はTE37の30周年にフォーカスして歴史と魅力を体感できるブースを展開した。

東京オートサロン2026のレイズブースでは30周年を迎えるボルクレーシングTE37をフィーチャーした展示と映像を展開しアニバーサリームードを盛り上げた。レイズを代表する鍛造ハイパフォーマンスホイールであるTE37は往年のユーザーから最新ユーザーまで幅広い層に浸透しレイズのみならずスポーツホイール界のアイコンとなっている。左右対称に配置される直線的な6本スポークは一目でTE37と分かる造形で長い歴史を持つ同モデルならではの存在感だ。

そんなTE37が生まれたのは1996年。そこから数えて2026年は30周年にあたることから同社は今年を30thアニバーサリーイヤーに設定した。アニバーサリーモデルのリリースに加えて限定色や30周年限定グッズも用意され各種イベントと合わせて1年を通じてTE37の30周年を盛り上げていく予定だ。

限定ホイール30thアニバーサリーモデルの見どころ

ブース内の30周年アニバーサリーコーナーでひときわ注目を集めたのは30周年のために新たに用意された限定ホイールであるTE37 30thアニバーサリーモデル。「TE37 SAGA S-plus 30thアニバーサリー」「TE37 SAGA SONIC 30thアニバーサリー」「TE37 SAGA ULTRA LARGE P.C.D. 30thアニバーサリー」が展示されて多くの来場者を集めた。傍らには往年のTE37も並べられ歴代モデルへのオマージュを感じさせる作りになっているのも特徴だ。

その象徴となったのがブロンズに加えてホワイト（ダッシュホワイト）の設定。往年のTE37で支持されたカラーであり、TE37の前身となるTOURING EVOLUTIONでも採用されていたのがホワイトカラーだった。さらにレイズブルーと呼ばれる鮮やかなブルーのロゴを施したスタイルも往年のイメージを踏襲。バルブキャップにもブルーを採用しアクセントとしても効果抜群の“わかるユーザーにはわかる”こだわり仕様となった。ホワイト×ブルーのカラーリングはレーシーなイメージを強める仕立てで当時の空気感を想起させる。

一方でTE37といえばブロンズを思い浮かべるユーザーも多い。初代モデルから受け継がれる大定番カラーでありアニバーサリーモデルにブロンズが用意されるのも必然だろう。30thアニバーサリーモデルはマシニングとステッカーの2シリーズを展開する。ディスク面へVOLK RACINGやRAYSのロゴを同社の特許技術A.M.T.によるマシニングで表現するモデルと同じくステッカーを用いるモデルが選べる設定だ。

そして限定モデルということで30thモデルにはバルブ下のリムフランジ部分に限定マシニングが施されているのも見逃せないポイント。両モデルともにカーボンをあしらったスポークステッカーも付属する。レースシーンへの挑戦を続け鍛造や切削テクノロジーを磨いて技術力を培ってきたレイズ。30thアニバーサリーモデルは単なる旧モデルのオマージュにとどまらない点も注目だ。往年のスタイルを復活させつつホイール本体は最新技術を注入した最先端のTE37であることにこだわっている。

30thアニバーサリーモデルはSAGA S-plusという新世代TE37をベースにしているため強度基準も現代仕様。表面処理でもかつて退色や黄ばみが課題になりやすかったホワイトは耐候性と耐久性を高める技術を備えたレイズがアップデートし30thアニバーサリーモデルのダッシュホワイトにはそんな最新技術が込められている。またブロンズも塗装ではなくアルマイト処理化していて、高い耐久性で美しいホイールを長く楽しめるのもTE37クオリティだ。

ブース内には往年のTE37がずらりと展示され時代ごとの進化や変遷を見比べられる構成になっている。往年のファンには懐かしいモデルもあるだろうし現行ユーザーにとっても現行TE37とは異なるデザインやカラーを実物で確認できる機会は貴重だ。

幅広い車種をカバーするサイズ展開

ブースにはシビック タイプRやランクル250に30thアニバーサリーモデルを装着した実例も展示された。サイズラインアップが豊富なのもTE37の魅力だが「TE37 SAGA S-plus 30thアニバーサリー」「TE37 SONIC 30thアニバーサリー」「TE37 ULTRA LARGE P.C.D. 30thアニバーサリー」の3モデルで15インチから大径サイズさらにラージP.C.D.までをカバー。軽自動車からスポーツモデル大型4WDまで人気車種の多くにフィッティングできるのも特徴だ。一部の限定車種向けだけに絞らない点もTE37を履く車種の多様さを物語っている。

TE37の30thアニバーサリーイヤーは始まったばかりで2026年は1年を通じてさまざまな取り組みが予定されている。ホイールでは今回の30thアニバーサリーモデルに加えて過去の人気カラーを取り入れた限定モデルの登場も予定。30th記念グッズの展開も加速していく見込みだ。イベントでもTE37の30周年を前面に押し出した展開が予定されており今後の動きから目が離せない。

体感コーナーで分かる鍛造ホイールの違い

レイズブースには30thアニバーサリーコーナー以外にも大量のホイールが展示された。その中で異彩を放っていたのが体感コーナーだ。製法の違いによるホイール重量を実際に持って比べられるなど普段は体験しづらいコンテンツが用意された。

レイズではサーキットを使った同乗走行でホイールの違いが走行フィーリングにどう影響するかを体感するイベントも開催。違いが伝わりにくかったホイールの魅力をさまざまなアプローチでユーザーに届けているのもレイズらしい取り組みだろう。

RAYS FANCLUBで最新情報をいち早く

最新情報をいち早く入手したりホイール好きのコミュニティに参加するならRAYS FAN CLUBへの登録が便利だ（スマホで無料登録可能）。登録すればイベント告知などを早く知ることができ製品購入やイベント参加でポイントをためると特典が用意されているのも魅力。ホイール好きでレイズ好きならチェックしておきたいファンクラブだ。

スポーツホイールの大定番であるレイズのボルクレーシングTE37。デビュー30周年にあたる2026年は限定ホイールや記念グッズのリリースに加えイベント開催も予定されている。これを機会にTE37とRAYSのホイールラインアップを今一度チェックしてみると良いだろう。