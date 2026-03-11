『ランクル250』の姿勢補正と乗り心地も改善！シーエルリンク「1インチリフトアップキット」発売

カスタムパーツ企画販売のシーエルリンクから、『ランドクルーザー250』向けの「1インチリフトアップキット」が販売開始された。税込み価格は7万7000円。ディーゼル車用とガソリン車用の2種類を用意する。

【画像】『ランドクルーザー250』向け「1インチリフトアップキット」

トヨタ・ランドクルーザー250は優れた走行性能を持つ一方、オーナーからは純正の前下がり姿勢の改善や、ブレーキング時のノーズダイブ、高速走行時の揺れを抑えたいという要望も少なくない。同社はこれらの課題に着目し、単に車高を上げるだけでなく、バネレートを最適化することで乗り心地と実用性を両立させた。

前後コイルは線径や自由長を見直し、純正ショックアブソーバーの減衰力でコントロール可能なバネレートを設定することで乗り心地改善や姿勢補正を実現する。

フロント約25mm、リア約10から15mmのリフトアップにより、純正の前下がり姿勢を補正。フラットな車体姿勢は、ランドクルーザー250本来の力強さを引き立てる。バネレートを最適化することで、車酔いの原因となる揺れを抑制。路面を捉える確かな剛性感により、コーナリングや高速走行時の安定性も向上させている。

1インチのアップにより、外径約842mmクラスの大径タイヤ275/70R18を基本的に無加工で装着可能となる。さらにインナーの小加工により、285/70R18までも視野に入るとのことだ。

姿勢を正し、ダイナミックな外観へ

高強力シリコンクロム鋼を採用し、初期ヘタリを排除するセッチング処理を全数実施。品質への自信の証として、万が一の折損に対する無期限の永久折れ保証を付帯している。

適合型式はトヨタ・ランドクルーザー250のGDJ250WとTRJ250W。リフトアップキットのコイルスプリングのカラーはグレーとなっている。

シーエルリンク『ランドクルーザー250』向け「1インチリフトアップキット」