ディーゼル『ランクル250』にも適合追加、ブリッツのエキゾーストシステム「ニュルスペック・カスタムエディション」

ブリッツのオールステンレスSUS304製マフラー「ニュルスペック・カスタムエディション」に、トヨタ『ランドクルーザー250』（GDJ250W 2024年4月～）の適合が追加された。

【画像】ブリッツのエキゾーストシステム「ニュルスペック・カスタムエディション」

マフラー本体とテール部分が別体となった新構造を採用する「ニュルスペック・カスタムエディション」は、テールパイプの交換や突き出し量が容易に変更可能で、マフラー本体が鏡面仕上げによる上質な輝きと高い耐久性を誇る、SUS304製オールステンレスマフラー。

排気効率にもこだわり、車種別に専用設計されたパイプレイアウトを採用。ディーゼル車専用モデルでサイレンサー非使用なので、装着後も音量変化はなし。新制度「交換用マフラーの事前認証制度」取得済みのため、車検も問題なくクリアできる。

フォージドカーボンテールセット（FC）ランドクルーザー250装着例

ランクル250・ディーゼル用ではテール部品（⌀101.6-2.5R）によりフォージドカーボンテール（FC）/チタンカラーテール（VSR）/ステンレステール鏡面仕上げ（VS）の3種類のセットが用意されている。通常はマフラー本体とのセット販売だが、テール部分のみの単品販売も行われているので、気分に合わせてテール部分を交換することが可能となっている。必要テール本数は2本。

なお、今回発売のディーゼル車用モデルでは、カーボンレッドテール（CR）は装着不可となっている。最低地上高は310mm（パイプ部）、ディーゼル車専用、新制度適合、モデリスタリヤバンパーガーニッシュ装着車共通。

フォージドカーボンテール（FC）

チタンカラーテール（VSR）

価格はフォージドカーボンテールセット（FC）が15万1250円、チタンカラーテールセット（VSR）が9万4050円、ステンレステールセット（VS）が8万3050円、交換用⌀101.6テールパーツはフォージドカーボンテール（FC）が4万6200円、チタンカラーテール（VSR）が1万7600円、ステンレステール（VS）は1万2100円（価格はすべて税込み）。