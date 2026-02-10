4x4エンジニアリング、『ランクル』シリーズ対応のホイール盗難防止ロックナットと「70」専用リアサイドガーニッシュエンドを発売

4x4エンジニアリングサービスから、ホイール盗難防止用の「コンペティションロックナット」と、『ランドクルーザー70』再販売モデル専用の「リアサイドガーニッシュエンドプラス」が販売開始された。

【画像】4x4エンジニアリングの新製品

コンペティションロックナットは、既存の「コンペティションラグナット」と同じ材質とカラーを採用し、装着時の統一感を実現した。専用アダプターがなければ取り外しが困難な構造で、ホイールを盗難から守る。M12×1.5とM14×1.5の2サイズを用意し、トヨタ、三菱、マツダ、ホンダなどの国産車から、トヨタ『ランドクルーザー』の100/200/300、ランドクルーザー70（M14車）、レクサス『LX』まで幅広い車種に対応する。

4x4エンジニアリングのコンペティションロックナット

素材はSCM435鍛造（クロモリ）で、カラーは黒。長さは48mm、19HEXとなる。ロックナット単品は4個入りで6600円（税込、以下同様）。ロックナットとナットのセット品も用意され、M12は20個入りが2万3265円、24個入りが2万7225円。M14も同価格で展開する。同社のホイール「ブラッドレーフォージド 匠」「ブラッドレーV」「Air/Gシリーズ」との相性が良いという。デリバリー開始は4月頃の予定で、予約受付を開始している。

一方、ランドクルーザー70再販売モデル（GDJ76）専用の「リアサイドガーニッシュエンドプラス」は、2026年の東京オートサロンで反響を得た製品だ。従来のリアサイドガーニッシュ70シリーズでは、GDJ76への装着に加工が必要だったが、今回発売の製品は完全新設計の専用モデルとして加工不要で装着できる。

4x4エンジニアリングのリアサイドガーニッシュエンドプラス

社外バンパーへの交換時に露出するボディエンドを保護し、純正オーバーフェンダーとの一体感を高める。素材は耐候性と耐衝撃性に優れたAES樹脂を採用し、純正フェンダーのシボ感に近い質感を実現した。オフロード走行時などでボディを保護する役割も果たす。

左右セットで税込み価格は4万2900円。素材はAES樹脂となる。発売は開始済みで、同社公式オンラインストアから購入できる。