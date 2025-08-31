HKS、スバル・トヨタ車向け限定ステアリングの受注期間を大幅延長　2026年1月まで

チューニングパーツメーカーのHKS（エッチ・ケー・エス）が、現在受注中の置き換えステアリング6モデルについて、当初予定だった8月末までから大幅に延長して、来年1月末までの受注に変更することを発表した。

受注発売されているのは、スバル車向け1モデルとトヨタ車向け5モデルの計6種類。

適合車種と品名は、スバル『レヴォーグ』（VM4/VMG）『WRX STI』（VAB）『WRX S4』（VAG）向けが「VA/VM」、トヨタ『スープラ』（DB）向けは「A90」、トヨタ『86』『GR86』スバル『BRZ』（ZN6後期/ZC6後期/ZN8/ZD8）向けは「ZN(D)8/ZN(C)6E」、トヨタ『GRヤリス』（GXPA16）『GRカローラ』（GZEA14H）向けは「GXPA16/GZEA14H」、トヨタ『ハイラックス』（GUN125）『ランドクルーザー70』（GDJ76W）向けが「GUN125/GDJ76W」となっている。

トヨタ『スープラ』向け「A90」

税込み価格はスープラ用「A90」のみ11万円、そのほかはいずれも8万2500円。

置き換えステアリングは、ステアリング上部のセンターマークにHKSロゴを立体的な手触りの刺繍で施し、ステッチにはオイルカラーを採用して鮮やかさを演出している。素材には高級牛革を使用し、手に馴染む柔らかさと滑り止め効果を実現。ガングリップ部分にはパンチングレザーを採用してグリップ力を向上させている。

形状はD シェイプまたはソフトDシェイプを採用し、乗り降りのしやすさを向上。軽量高剛性のフレームにより小径を実現し、スポーティーな取り回しを可能にしている。エアバッグなど純正パーツの移設も可能だが、純正パーツは製品に付属しないため別途用意が必要となる。