ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

OZコラボホイール第3弾！『GRヤリス』などトヨタ車にマッチ「OZ Rally Racing×TGR-WRT」2026年春に発売

OZ Rally Racing×TGR-WRT
  • OZ Rally Racing×TGR-WRT
  • レースホワイト
  • マットダークグラファイト
  • マットブラック
  • OZ Rally Racing×TGR-WRT
  • サイズ表

オーゼットジャパンが、イタリアのOZ S.p.A.とフィンランドのTOYOTA GAZOO Racing World Rally Team Oyと共同で展開するコラボレーションホイールシリーズの第3弾モデルの発売を発表。販売開始は2026年春を予定。

【画像】OZ Rally Racing×TGR-WRT

『GRヤリスラリー1』『GRヤリスラリー2』にホイールを供給するオーゼットのレーシングDNAが息づく新モデルは、ラリーファンからの圧倒的な人気を誇る「Rally Racing」をベースに開発された。数々のグラベルステージで磨かれた伝統的デザインに、最新の技術を融合して生まれた製品となっている。

レースホワイトレースホワイト

製品名は『Rally Racing TGR-WR』で、カラーはレースホワイト、マットダークグラファイト、マットブラックの3色を用意。『GRヤリス』をはじめ『ヴィッツGRスポーツ』『カローラクロス』『GR86』などのトヨタ車両向けにラインアップ。

サイズは17・18・19インチ、全11アイテムを展開。価格は7.0J×17が6万8200円、7.5J×18が8万2500円、8.0J×18が8万3600円、8.0J×19が9万6800円、8.5J×19が9万7900円（いずれも税込）となっている。

センターキャップには「TGR World Rally Team」オフィシャルロゴが入り、センターロゴは「OZ RACING/TGR-WRT」のダブルネーム仕様となる。トヨタ車両向けにハブ専用設計・純正ナット対応の特別仕様を多数設定している。

OZ Rally Racing×TGR-WRTOZ Rally Racing×TGR-WRT
《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ ヤリス、ヴィッツ

トヨタ GRヤリス

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES