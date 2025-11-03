OZコラボホイール第3弾！『GRヤリス』などトヨタ車にマッチ「OZ Rally Racing×TGR-WRT」2026年春に発売

オーゼットジャパンが、イタリアのOZ S.p.A.とフィンランドのTOYOTA GAZOO Racing World Rally Team Oyと共同で展開するコラボレーションホイールシリーズの第3弾モデルの発売を発表。販売開始は2026年春を予定。

【画像】OZ Rally Racing×TGR-WRT

『GRヤリスラリー1』『GRヤリスラリー2』にホイールを供給するオーゼットのレーシングDNAが息づく新モデルは、ラリーファンからの圧倒的な人気を誇る「Rally Racing」をベースに開発された。数々のグラベルステージで磨かれた伝統的デザインに、最新の技術を融合して生まれた製品となっている。

レースホワイト

製品名は『Rally Racing TGR-WR』で、カラーはレースホワイト、マットダークグラファイト、マットブラックの3色を用意。『GRヤリス』をはじめ『ヴィッツGRスポーツ』『カローラクロス』『GR86』などのトヨタ車両向けにラインアップ。

サイズは17・18・19インチ、全11アイテムを展開。価格は7.0J×17が6万8200円、7.5J×18が8万2500円、8.0J×18が8万3600円、8.0J×19が9万6800円、8.5J×19が9万7900円（いずれも税込）となっている。

センターキャップには「TGR World Rally Team」オフィシャルロゴが入り、センターロゴは「OZ RACING/TGR-WRT」のダブルネーム仕様となる。トヨタ車両向けにハブ専用設計・純正ナット対応の特別仕様を多数設定している。

OZ Rally Racing×TGR-WRT