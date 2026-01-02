ホーム 自動車 テクノロジー カーナビ／カーオーディオ新製品 記事

「カースピーカーは取り付け状況に応じて基礎設定を変えるべき」ってどういうこと？［音を良くするには“DSP”！ これって何!?］第3回

「DSP」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：サウンドウェーブ＜茨城県＞）。
ハイエンド・カーオーディオの世界では、もうかなり前から「DSP」の使用がマストとなっている。当連載では、それがなぜなのか、そしてどんな機材をどのように使えば良いのかまでを全方位的に解説しようと試みている。今回も、この役割について説明していく。

「DSP」は「タイムアライメント」と「イコライザー」に加え、もう1つ重要機能を搭載！

さて、これまで解説してきたとおり、「DSP」とは「デジタル・シグナル・プロセッサー」の略称で、デジタル状態の音楽信号をコントロールするためのメカだ。クルマの中には音響的な不利要因がいくつかあり、「DSP」を用いればそれらへの対処が可能となる。そうすることで「ステレオ音源」を、より良い音質でそしてよりリアルな再現性にて楽しめる。

というわけでこれまでは、これに搭載されている「タイムアライメント」と「イコライザー」というそれぞれのサウンドチューニング機能について、それらの効能を説明してきた。で、「DSP」にはもう1つ重要な機能が積まれている。それは、「クロスオーバー」だ。

当機能の役割は以下のとおりだ。これは、「マルチウェイスピーカー」に対して各スピーカーユニットの再生範囲の役割分担を決定する機能だ。

ホーム用でもカー用でも「スピーカー」には「パッシブ」が装備されている。しかし…。

ちなみにいうと、ホーム用のスピーカーにもそのための装置がスピーカーボックス内に取り付けられている。例えば「2ウェイスピーカー」で、ツイーターとウーファーのそれぞれに対して再生範囲の振り分けを行うための「パッシブクロスオーバーネットワーク（以下、パッシブ）」と呼ばれるメカが仕込まれている。そしてメーカーは当然ながら、「スピーカー」を設計する際にその設定値も入念に検証を繰り返して決定している。

で、カー用のスピーカーでも基本的に、「マルチウェイスピーカー」ではこれが付属している。なので取り付ける際の配線作業は以下のように行われることとなる。「パワーアンプ」からフルレンジの信号が出力され、それを「パッシブ」の入力端子に繋ぎ、「パッシブ」内にて音楽信号が高音信号と中低音信号とに分割され、それぞれの信号がツイーターとミッドウーファーへと送り込まれる。

「DSP」を使えば、取り付け状況に即したベストな「クロスオーバー値」を模索可能！

しかしハイエンドカーオーディオでは実は、「DSP」にてあらかじめ音楽信号の帯域分割が実行されることとなる。つまり、付属の「パッシブ」は使われない場合がほとんどだ。

理由は主には2つある。1つは「マルチアンプ接続を行いたいから」で、もう1つは「取り付け状況に合わせて再生範囲の振り分けを決めたいから」だ。

なお前者についての詳細な解説は次回の記事にて行うので、今回は後者についてのみ説明していく。

クルマでは、スピーカーの取り付け状況が都度異なる。ツイーターとミッドウーファーが離れた場所に装着されて、しかもその離れ方が車種ごとのインテリアの形状やオーナーの考え方で変化する。結果、メーカーで設計された「信号の振り分け方の値」がベストではなくなる。設計時のコンディションとは状況が変わってしまうがゆえだ。

でも「DSP」に搭載されている「クロスオーバー」を駆使すれば、都度ベストな再生範囲の割り振り方を見つけ出せる、というわけなのだ。

今回は以上だ。次回は「マルチアンプ接続」について詳しく解説する。お楽しみに。

《太田祥三》

