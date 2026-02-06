ホーム 自動車 テクノロジー カーナビ／カーオーディオ新製品 記事

「アンプDSP」の導入法を、コストと効果を踏まえて解説！［DSPって何？］

「パワーアンプ内蔵DSP」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：レジェーラ＜静岡県＞）。
クルマの中で聴けるサウンドをより良いものへとしたいと思えば、「DSP」の使用を検討しよう。これを使えば緻密なサウンドコントロールを行えるので、聴こえ方がガラリと変わる。当連載では、そうなる理由からこの選び方、使い方までを解説している。

◆「アンプDSP」は、メインユニットとスピーカーの間に割り込ませて使用する！

今回は、DSPの1タイプ、「パワーアンプ内蔵DSP」のシステムへの組み込み方について考えていく。なお、実際の取り付け作業はプロに任せた方が良い。なので当記事では取り付け方の作業手順を解説するのではなく、導入パターンを紹介しながら、それぞれの利点や不利点を説明していく。

さて、パワーアンプ内蔵DSPとはDSPと「パワーアンプ」とが一体化したアイテムだが、これは車両のメインユニットとスピーカーとの間に割り込ませて使用する。そうすることで、メインユニットから入力する音声信号を緻密にコントロールできるようになり、かつスピーカーをよりパワフルに駆動できるようになる。

なお、外部機器をオーディオプレーヤーとしてダイレクトにパワーアンプ内蔵DSPに繋げられるので、そうする場合にはシステムの最上流からスピーカーの手前までを刷新できる。この点も導入のメリットだ。

◆音楽を聴くときにはメインユニットの影響を排除して、高音質に再生！

ただし、車両のメインユニットの信号も入力するのはマストだ。そうしないとラジオやテレビの音声、そしてナビ音声を聴けなくなる。

しかし、スマホなり手持ちのDAPなりもダイレクトに繋いでおけば、音楽を聴くときには音楽プレーヤーを外部機器へと切り替えられる。そうすることで純正オーディオシステムの影響を切り離せるので、メインユニットにスマホを繋いで聴くときよりも良い音で音楽を楽しめる。

で、パワーアンプ内蔵DSPを追加するときに悩みどころとなるのは、これからスピーカーまでの配線をどうするか、だ。

ベストなのは、スピーカーケーブルをすべて新規に引き直すというやり方だ。DSPを使う場合には「マルチアンプ接続」を行えることも利点となるので、パワーアンプ内蔵DSPの出力の1つ1つとスピーカーユニットの1つ1つとを個別に繋いだ方が良い。そうすることでマルチアンプ接続を完成できる。

しかもそのときには純正ケーブルは使わずにすべてを市販品へと交換すれば、その点でも音質アップが果たされる。純正ケーブルはコストカットが図られていて、音質性能が低いがゆえだ。

◆導入コストを抑えたければ、純正スピーカーケーブルをそのまま使うのはアリ！

逆に、純正のスピーカーケーブルをそっくりそのまま使うという手もある。そうすることでスピーカーケーブルを新調しなくて済み、ケーブルの引き直し作業もかなり省けるので取り付け工賃も抑制できる。

ただしマルチアンプ接続は行えなくなるので、その利点を放棄することになる。そのことは納得の上で予算の縮小を優先させるのはアリだ。

なおマルチアンプ接続は行わなくても、パワーアンプ内蔵DSPを導入するメリットはある程度現れる。それもまた確かだ。しかし予算ができたらいつかは、マルチアンプ接続も試してみよう。そうすれば音が良くなる感動を再び味わえる。

また、パワーアンプ内蔵DSPを導入する際にはスピーカーも併せて市販品へと交換できれば、それが最良の策となる。同時には行わなくとも、せっかくなのでいつかはスピーカーも交換しよう。

ところで、車両に「緊急通報システム」が積まれている場合には、それを使えるままにする配慮が必要となる。そこはお忘れなきように。

今回は以上だ。次回は「単体DSP」のシステムへの組み込み方についての考察をお届けする。お楽しみに。

《太田祥三》

