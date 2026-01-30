ホーム 自動車 テクノロジー カーナビ／カーオーディオ新製品 記事

とことん音にこだわるなら、選ぶべきは「単体DSP」！［DSPって何？］

「単体DSP」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：AVカンサイ＜大阪府＞）。
カーオーディオシステムを高性能化しようと思ったときには、なんらかの「DSP」を導入すべきだ。当連載ではそれがなぜなのか、そしてこの選び方や使い方までを解説していこうと試みている。今回は、この1タイプである「単体DSP」について説明していく。

◆「DSP」には3タイプある。その中で音調整機能のみで完結しているものが「単体DSP」！

まずは簡単に、DSPとは何なのかをおさらいしておこう。これは「デジタル・シグナル・プロセッサー」の略称で、デジタル状態の音楽信号を制御するためのアイテムだ。車内には音響的な不利点がいくつかあるが、これを使えばそれらへの対処が可能となる。そしてこれを使うと「マルチアンプ接続」も実行できるようになる。

で、これにはタイプ違いが3つある。「メインユニット内蔵型DSP」、「パワーアンプ内蔵DSP」、「単体DSP」、これらだ。

今回はこの中の単体DSPについて解説していく。最初にこれが何なのかを説明していこう。これはつまり、DSPのみで完結しているユニットだ。一部、オーディオプレーヤー機能も持つものもあるが、基本的にはサウンドチューニング機能だけしか搭載されていない場合がほとんどだ。

「単体DSP」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：AVカンサイ＜大阪府＞）。

◆単体DSPは上級者向けアイテムであるがゆえに、超高級品も存在！

ところでDSPの後段には必ず「パワーアンプ」が必要となるが、単体DSPではそれを別途用意しなくてはならないので、パワーアンプ内蔵DSPと比べて導入のハードルが上がる。

しかし、だからこそ好きな「外部パワーアンプ」を自由に選べることとなるので、そこはメリットだ。特にとことん音にこだわろうとするときには、外部パワーアンプのセレクトにもこだわりを目一杯注入できる。さらに、後から外部パワーアンプのアップグレードも行える。

というわけなので、単体DSPは音にこだわる上級者向けのアイテムという色彩が濃い。なので、高性能な超ハイエンドモデルもいくつか出ている。そういったモデルでは、音の違いを生む部分に潤沢にコストがかけられ徹底的に音質性能が高められている。

「単体DSP」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：AVカンサイ＜大阪府＞）。

◆リーズナブルな単体DSPを用いて、本格システムの構築を手軽に楽しむのもアリ！

ちなみに単体DSPが世に出たのは、2000年代の後半だ。それ以前はDSPは基本的に「メインユニット」に内蔵されているものであったが、メインユニットを交換しづらい車種が増えてきたため、そうであってもシステムアップを行えるようにと単体DSPが開発された。

つまり単体DSPはそもそも、ハイエンドメインユニットに代わるものとして誕生している。なのでハイエンド機が多くあるわけだが、手軽さをウリとするモデルもいくつかある。

なので実際のところは単体DSPすなわち敷居の高いアイテムと決めつけるのは早計だ。さらには外部パワーアンプにもリーズナブルでありながら高性能なモデルがさまざま出ている。なのでそれらを組み合わせれば、本格システムの構築を手軽に楽しめる。このような選択肢があることも覚えておきたい。

今回はここまでとさせていただく。次回からはDSPの使い方について説明していく。お楽しみに。

《太田祥三》

