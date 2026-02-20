“単体DSP”を使えばシステム構築の楽しさを満喫できる！［DSPって何？］

ハイエンドカーオーディオシステムの構築においては、「DSP」の使用はマストだ。当連載では、その理由からこれの選び方、使い方までを全方位的に解説してきた。今回はその最終回として、「単体DSP」を使うときのシステムアップ法を説明していく。

【画像全4枚】

◆「単体DSP」を使う場合には、組み合わせの妙をとことん楽しめる！

さて、DSPとは「デジタル・シグナル・プロセッサー」の略称で、デジタル状態の音楽信号を制御するためのメカだ。車室内には音響的な不利要因がいくつかあるが、DSPを使うとそれらへの対処が可能となる。そしてこれを使うことで「マルチアンプ接続」も可能となる。その利点を得るためにもDSPは必要だ。

で、これにはタイプ違いが3つあるのだが、そうちの1つが単体DSPだ。これはDSPのみで完結しているユニットで、なので「外部パワーアンプ」を自由に選んで組み合わせられる。その点がこれを使う醍醐味だ。

というわけで今回は、単体DSPを使う場合の外部パワーアンプの組み合わせ方、つまりはシステム構築法を解説していく。

なお単体DSPは上級者向けのアイテムという色彩が濃い。なぜならば、これを核とすることでとことん音にこだわったシステムへと発展させていけるがゆえだ。

「単体DSP」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：AVカンサイ＜大阪府＞）。

◆リーズナブルな単体DSPを核に、ライトに楽しむのもアリ！

しかしながら、リーズナブルであることも特長とするモデルもいくつか出ている。それらを用いて、本格システムの構築を手軽に楽しむのもアリだ。例えば、「プラグアンドプレイ」の『PLUG＆PLAY DSP』（税込価格：11万円）を核に据え、それにカロッツェリアの「4chパワーアンプ」『GM-D8400』（税込価格:2万9700円）を組み合わせれば、これにスピーカーを足しても20万円未満（製品代のみ）で本格システムを組み上げられる。

ところで外部パワーアンプはスピーカーと同様に、コストをかければかけるほど性能が上がっていく。ゆえに超高級品も存在している。

でも駆動方式に「D級」が採用されているモデルは、リーズナブルでも案外高性能だ。というのもD級はコストと性能が他の駆動方式と比べて比例しにくい。なので超高級機は作られていないが、逆に省コストモデルでもそこそこ音が良い場合が多くある。そのような機種を選ぶと、手軽に満足度の高いシステムを組み上げられる。この『GM-D8400』もそんな1台だ。

◆手軽なところから始めると、システムを成長させる楽しさも味わえる！

なお、この組み合わせにて当初はフロント2ウェイをマルチドライブしておいて、その後外部パワーアンプを上級モデルへと変更し『GM-D8400』はサブウーファーとリアスピーカーを鳴らすのに使う、というようにシステムアップさせても面白い。手軽なところから始めると、システムを成長させやすい。

そして、とことん音にこだわったシステムを作りたくなったときには上級の単体DSPに目を向けてまずは気に入った1台をセレクトし、それに組み合わせる外部パワーアンプを厳選しよう。

で、そのときの外部パワーアンプの選択法はさまざまある。例えばフロント2ウェイを鳴らすのに1台の「4chモデル」を使っても良いし、2台の「2chモデル」を使っても良い。そのときは2台を同一モデルにしても良いし、ツイーターとミッドウーファーを別モデルで鳴らしても良い。思い思いのやり方でシステムを作り上げよう。

とにもかくにもDSPを使えば、より良い音を楽しめる。貴方もぜひに。